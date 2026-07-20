مؤسسة الحبوب: أكثر من مليون طن قمح مُسوّق في الحسكة مع استمرار عمليات الاستلام

الحسكة- سانا

تتواصل عمليات تسويق محصول القمح إلى مراكز الاستلام المعتمدة التابعة للمؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة، مع تراجع وتيرة التسويق اليومية عقب انتهاء حصاد المساحات المزروعة في المحافظة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة عبد الحميد داوود في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن إجمالي الكميات المسوّقة حتى يوم أمس بلغ مليوناً و46 ألف طن، جرى استلامها عبر 21 مركزاً موزعة بين الصوامع والصويمعات والعراءات.

وأشار داوود إلى أن وتيرة التسويق اليومية انخفضت مع اكتمال عمليات الحصاد، حيث بلغت وتيرة التسويق 15 ألف طن يومياً، مقارنة بنحو 30 ألف طن يومياً خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبين داوود أن بعض المراكز وصلت إلى طاقتها التخزينية القصوى، في حين تراجعت الكميات الواردة إلى مراكز أخرى، بينما لا تزال بعض المراكز تشهد إقبالاً من المزارعين على تسويق محصولهم، ولاسيما مركز الميلبية جنوب مدينة الحسكة ومركز الطواريج في مدينة القامشلي.





وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة، اتخذ حزمة من ‏الإجراءات الرامية إلى تسهيل عمليات التسويق، وضمان انسيابية ‏استلام المحصول، من خلال افتتاح مراكز إضافية لاستقبال القمح ‏الدوكمة في عدد من المستودعات، ولا سيما في الدرباسية وعامودا ‏والقحطانية، بما يسهم في تخفيف الضغط عن مراكز الاستلام، ‏وتسريع إنجاز عمليات التسويق.