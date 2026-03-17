فعالية رياضية للدراجات في ريف دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية

دمشق-سانا

نظمت اللجنة الفنية للدراجات بريف دمشق، وبالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في ريف دمشق، فعالية رياضية رمضانية بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية، تضمنت سباقاً تنشيطياً لعدد من الدراجين والدراجات.

وجرى السباق على مرحلة واحدة، حيث أجرى المشاركون الإحماء ابتداءً من مدينة الياسمين الرياضية، وسط أجواء حماسية عالية، إلى بداية طريق صعود الصبورة مروراً بالمتحلق الجنوبي، ليتوقف بعدها المتسابقون قبل فترة الإفطار بقليل لتناول إفطار خفيف جداً، ويبدأ بعدها بعشرة دقائق السباق الذي انتهى بمدينة الياسمين بعد أن قطع المشاركون مسافة بلغت 8 كم.

رئيس اللجنة الفنية للدراجات بريف دمشق محمد الترك قال في تصريح لـ سانا أن هذا السباق هو تجربة جديدة للسباقات في التوقيت المسائي، وقد شهد مشاركة عدد من الدراجين والدراجات المتميزين، وهو فرصة جيدة لتدعيم التدريبات اليومية ويأتي في إطار تدعيم التدريبات اليومية.

وأضاف الترك: إن السباق كان فرصة للتنافس بين اللاعبين وكان بمثابة تنشيط للمهارات، ولا سيما أن المشاركة لم تنحصر في نادٍ معين، مشيراً في الوقت ذاته إلى التحضير للبطولات القادمة وأبرزها البطولة العربية التي تستضيفها سوريا خلال الأشهر القادمة.

وكانت اللجنة أقامت سباقاً رمضانياً، في التوقيت المسائي، مؤخراً على طريق

مطار دمشق الدولي ضمن خطة اللجنة لتفعيل النشاط الرياضي خلال شهر رمضان.