استعدادات في حلب لانطلاق مؤتمر سكريبت الرقمي

حلب-سانا

تتواصل الاستعدادات في مدينة حلب لانطلاق “مؤتمر سكريبت” الأول للمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي الذي سيقام غداً بمقر شركة الكهرباء القديمة في المدينة.

وينظم المؤتمر بشكل مشترك بين وزارة الإعلام والغرفة الفتية الدولية في سوريا( JCI ) مكتب حلب وبمشاركة أكثر من 380 صانع محتوى ويضم 12 محوراً يقدمه أخصائيون وخبراء، بهدف تسليط الضوء على دور صناع المحتوى في العالم العربي وتعزيز المحتوى الرقمي الإيجابي.

وشملت التحضيرات جولات ميدانية لممثلي وزارة الإعلام والغرفة الفتية لتقييم تجهيزات المكان ومناقشة التفاصيل الفنية واللوجستية، بما يضمن نجاح الفعالية وخروجها بالشكل الأمثل.

كما تم وضع جدول أعمال المؤتمر وأهدافه الإستراتيجية خلال اجتماعات تنسيقية سابقة، ركزت على دور وزارة الإعلام و JCI في دعم وتوجيه المحتوى الرقمي ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية لصناعته.

