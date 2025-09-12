الأمن الداخلي يكثف جهوده لكشف ملابسات الاعتداء على فتاة في قرية الحورات بريف حماة

حماة-سانا

تتابع مديرية الأمن الداخلي في منطقة سهل الغاب بريف حماة وباهتمام بالغ حيثيات جريمة الاختطاف والاعتداء التي تعرضت لها فتاة في قرية الحورات بسهل الغاب.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير الأمن الداخلي في سهل الغاب خالد مردغاني أنه وفق التحقيقات الأولية تعرضت فتاة للخطف من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية بين قرية الحورات ومدينة سلحب حيث قاما باقتيادها الى أرض زراعية والاعتداء عليها.

وأضاف مردغاني: لا تزال التحقيقات جارية بشكل مكثف للوصول إلى المتورطين في هذه الجريمة النكراء، ومحاسبتهم وفق القوانين العادلة والرادعة لأمثالهما.