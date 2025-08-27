وزارة الداخلية تعلن استكمال الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق – السويداء تمهيداً لفتحه

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية استكمال الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق – السويداء، تمهيداً لفتحه أمام حركة النقل والتجارة بعد توقفه على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها السويداء.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم نشرته عبر قناتها على تلغرام التزامها الثابت بتلبية احتياجات أهلنا في السويداء وضمان حرية تنقلهم وتجاوز آثار الأزمة، مثمنة في الوقت ذاته التضحيات الكبيرة التي قدمتها وحدات قوى الأمن الداخلي لإنجاز هذه المهمة الوطنية.

وشددت الوزارة على أن الجهود متواصلة حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن بقاء الطريق آمناً ومؤمناً أمام المواطنين وحركة التجارة، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية عن حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.