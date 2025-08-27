وزارة الداخلية تعلن استكمال الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق – السويداء تمهيداً لفتحه

طريق

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية استكمال الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق – السويداء، تمهيداً لفتحه أمام حركة النقل والتجارة بعد توقفه على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها السويداء.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم نشرته عبر قناتها على تلغرام التزامها الثابت بتلبية احتياجات أهلنا في السويداء وضمان حرية تنقلهم وتجاوز آثار الأزمة، مثمنة في الوقت ذاته التضحيات الكبيرة التي قدمتها وحدات قوى الأمن الداخلي لإنجاز هذه المهمة الوطنية.

وشددت الوزارة على أن الجهود متواصلة حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن بقاء الطريق آمناً ومؤمناً أمام المواطنين وحركة التجارة، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية عن حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.

الأمن العام يلقي القبض على العميد المجرم عبد الكريم الحمادة
معاون وزير الاتصالات يبحث واقع العمل وتطويره في مديرية بريد طرطوس
فرع المباحث الجنائية بدمشق يكشف ملابسات جريمة قتل ديالا الوادي في حي المالكي
جمعية سامز تطلق عمل بعثتها الطبية في سوريا
الإنترنت الفضائي في سوريا: بين الحاجة الملحّة والضوابط القانونية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك