ناقلة نفط تتعرض لحادث مشبوه شرق جزيرة سقطرى اليمنية

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) اليوم الإثنين، تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط لحادث ‏مشبوه على بعد نحو 430 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى اليمنية، إثر اقتراب سفينة يُشتبه بأنها سفينة أم، يرافقها ‏قارب صغير، منها.‏

وأوضحت الهيئة في تحذير لها أن ربان الناقلة أفاد، عند الساعة 03:30 بالتوقيت العالمي المنسق، بمشاهدة أربعة ‏أشخاص مسلحين على متن القارب الصغير، إضافة إلى وجود سلم على متنه.‏

ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات ‏المختصة باشرت التحقيق في الحادث.‏

وكانت الهيئة أعلنت أمس الأحد، تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها باتجاه الشرق في الخليج العربي، قبل دخولها ‏مضيق هرمز.‏