ناقلة نفط تتعرض لحادث مشبوه شرق جزيرة سقطرى اليمنية

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الإثنين، تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط لحادث مشبوه على بعد نحو 430 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى اليمنية، إثر اقتراب سفينة يُشتبه بأنها سفينة أم، يرافقها قارب صغير، منها.
وأوضحت الهيئة في تحذير لها أن ربان الناقلة أفاد، عند الساعة 03:30 بالتوقيت العالمي المنسق، بمشاهدة أربعة أشخاص مسلحين على متن القارب الصغير، إضافة إلى وجود سلم على متنه.
ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في الحادث.
وكانت الهيئة أعلنت أمس الأحد، تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها باتجاه الشرق في الخليج العربي، قبل دخولها مضيق هرمز.