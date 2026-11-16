الذهب يستقر وسط ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

لندن-سانا
استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين، بعد تراجعها الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، وسط تقييم المستثمرين مؤشرات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وترقبهم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بشأن توجهات أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية استقر عند 3877.66 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3880.60 دولاراً.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 2.7 بالمئة إلى 47.39 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1477.76 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 1.5 بالمئة إلى 985.48 دولاراً.
وكان الذهب خسر 4.5 بالمئة من قيمته خلال الأسبوع الماضي، متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، وعززت التقديرات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.