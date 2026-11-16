الذهب يستقر وسط ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

لندن-سانا‏

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين، بعد تراجعها الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، ‏وسط تقييم المستثمرين مؤشرات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وترقبهم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي ‏الاتحادي كيفن وورش بشأن توجهات أسعار الفائدة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية استقر عند 3877.66 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة ‌‏02:48 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.2 بالمئة إلى ‌‏3880.60 دولاراً.‏

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 2.7 بالمئة إلى 47.39 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة ‌‏1.1 بالمئة إلى 1477.76 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 1.5 بالمئة إلى 985.48 دولاراً.‏

وكان الذهب خسر 4.5 بالمئة من قيمته خلال الأسبوع الماضي، متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى ‏من التوقعات، وعززت التقديرات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ‏بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.‏