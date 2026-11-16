مؤشر نيكي الياباني يتراجع 1.6 بالمئة بالتزامن مع انكماش الاقتصاد

طوكيو-سانا
تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم الإثنين، بنسبة 1.6 بالمئة، متأثراً بانخفاض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بالتزامن مع بيانات رسمية أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني على غير المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر انخفض إلى 60182.50 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول، فيما أظهرت البيانات الحكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.1 بالمئة خلال الفترة الممتدة من تموز إلى أيلول الماضيين، خلافاً لتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 بالمئة، وذلك بعد تسجيل نمو قدره 1.7 بالمئة في الربع السابق.
وأرجعت البيانات هذا الانكماش إلى تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3 بالمئة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية للأسر بفعل ضغوط الأسعار وسوء الأحوال الجوية، إضافة إلى انخفاض الطلب على السيارات ومكيفات الهواء، في حين ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6 بالمئة، مدعوماً بالاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات توفير العمالة.
وتضع هذه المؤشرات بنك اليابان المركزي أمام تحدي الموازنة بين ضعف الاستهلاك واستمرار التضخم، وسط توقعات في الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال كانون الأول المقبل.