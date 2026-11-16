مؤشر نيكي الياباني يتراجع 1.6 بالمئة بالتزامن مع انكماش الاقتصاد

طوكيو-سانا‏

تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم الإثنين، بنسبة 1.6 بالمئة، متأثراً بانخفاض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بالتزامن ‏مع بيانات رسمية أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني على غير المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر انخفض إلى 60182.50 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول، فيما أظهرت البيانات ‏الحكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.1 بالمئة خلال الفترة الممتدة من تموز إلى أيلول ‏الماضيين، خلافاً لتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 بالمئة، وذلك بعد تسجيل نمو قدره 1.7 بالمئة في الربع ‏السابق.‏

وأرجعت البيانات هذا الانكماش إلى تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3 بالمئة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف ‏المعيشة وضعف القدرة الشرائية للأسر بفعل ضغوط الأسعار وسوء الأحوال الجوية، إضافة إلى انخفاض الطلب على ‏السيارات ومكيفات الهواء، في حين ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6 بالمئة، مدعوماً بالاستثمارات المرتبطة بالذكاء ‏الاصطناعي وتقنيات توفير العمالة.‏

وتضع هذه المؤشرات بنك اليابان المركزي أمام تحدي الموازنة بين ضعف الاستهلاك واستمرار التضخم، وسط ‏توقعات في الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال كانون الأول المقبل.‏