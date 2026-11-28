دمشق-سانا
انطلقت اليوم السبت اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري للعام 2026 -2027، في 12 مركزاً امتحانياً موزعة على المحافظات، بمشاركة 938 طالباً وطالبة.
ويتنافس الطلاب المشاركون في هذه المرحلة ضمن اختصاصات علمية هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية، إضافة إلى اختصاص العلوم النووية الذي أدرج هذا العام للمرة الأولى.
وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أجرت هيئة التميز والإبداع اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري للموسم 2026-2027، بمشاركة 3477 طالباً وطالبة في 12 محافظة.