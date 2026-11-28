دمشق-سانا

انطلقت اليوم السبت اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري للعام ‌‏2026 -2027، في 12 مركزاً امتحانياً موزعة على المحافظات، بمشاركة 938 ‏طالباً وطالبة.‏

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‏ويتنافس الطلاب المشاركون في هذه المرحلة ضمن اختصاصات علمية هي ‏الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية، إضافة إلى اختصاص ‏العلوم النووية الذي أدرج هذا العام للمرة الأولى.‏

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي،‏ أجرت هيئة التميز والإبداع اختبارات ‏المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي ‏السوري للموسم 2026-2027، بمشاركة ‌‏3477 طالباً وطالبة في 12 محافظة.‏