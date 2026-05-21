اجتماع في الغاب بريف حماة يناقش تحضيرات امتحانات التعليم الأساسي والثانوي

ناقشت إدارة منطقة الغاب في ريف حماة اليوم الخميس، خلال اجتماع ضم المعنيين بالعملية الامتحانية، التحضيرات اللازمة لإنجاح الامتحانات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية وشهادة التعليم الأساسي في المراكز العائدة للمجمعات التربوية في المنطقة.

وتركز الاجتماع الذي حضره ممثلون عن المجمعات التربوية في السقيلبية وشطحة وشركة الكهرباء ومديرية الاتصالات ومنظومتي الإسعاف في مديرية صحة حماة ومنطقة الغاب، على تقسيم العمل وتوزيع المهام بين جميع الجهات المعنية بالامتحانات، مع التأكد من الجاهزية التامة لجميع المراكز الامتحانية لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب.





ودعا مدير منطقة الغاب فايز لطوف إلى اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة في مجال تجهيز المراكز الامتحانية وتأمين الحماية الأمنية لها وتوفير كل المستلزمات الضرورية لضمان نجاح العملية الامتحانية وتطبيق التعليمات والتوجيهات الناظمة للامتحانات.



بدوره أوضح مدير المجمع التربوي في مدينة السقيلبية خالد الفارس في تصريح لمراسل سانا، أن عدد المراكز الامتحانية في منطقة السقيلبية 12 مركزاً منها 8 في المدينة و4 في حيالين، فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين لتقديم الامتحانات لهذا العام في المنطقة 4655 طالباً.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026.