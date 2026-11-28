واشنطن-سانا

نفى الجيش الأمريكي وجود مشكلات في أمن أنظمته المعلوماتية، عقب تقارير إعلامية أفادت بتعرض النظام السحابي التابع للقوات الجوية لاختراق إلكتروني، في أحدث حادثة تستهدف البنية التحتية الرقمية الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية لوكالة فرانس برس: إن “أنظمة وزارة الحرب آمنة ومحمية، ويديرها على مدار الساعة أفضل الخبراء والفرق في العالم”، مؤكداً استمرار الوزارة في تشغيل جميع الأنظمة والتطبيقات الحيوية لمهامها.

وقال مسؤول آخر في الوزارة: “لدواعٍ تتعلق بسياسة وزارة الحرب وأمن العمليات، لا نعلق على وضع شبكاتنا”.

وأفادت تقارير إعلامية بتعرض منصة “كلاود ون”، وهي المنصة الرئيسة للحوسبة السحابية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، أمس الجمعة، لاختراق إلكتروني قد يعرّض بيانات عسكرية حساسة تتعلق بالعمليات والأفراد والخدمات اللوجستية للخطر، ما دفع القوات الجوية إلى تعليق نقل التطبيقات الإدارية إليها، ووقف تحديث التطبيقات العاملة عليها.

وتتزايد المخاوف من التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحكومية الأمريكية، في ظل تقارير عن سلسلة اختراقات طالت خلال الفترة الأخيرة جهات أمنية واستخبارية وحكومية، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارتا الحرب والخزانة.