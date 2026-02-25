فريق طلابي يطلق مبادرة لتوزيع الإفطار وتعزيز الدعم المجتمعي

دمشق-سانا

أطلق فريق طلابي تطوعي مبادرة إنسانية لتوزيع مستلزمات الإفطار الرمضاني في عدد من المواقع في مدينة دمشق، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تعزيز روح التضامن المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

وأوضح مدير الفريق عبد الله اللايح لمراسل سانا، أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المجتمعي، مشيراً إلى أن الفريق تأسس حديثاً بعد استكمال الموافقات القانونية ويخطط لتحويل المبادرة إلى مشروع أوسع نطاقاً خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة عدد المتطوعين وتوسيع نطاق الخدمات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز التكافل، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت نائب مدير الفريق آلاء القاضي، إلى أن المبادرة انطلقت بجهود شبابية مستقلة، عقب اتفاق مجموعة من طلاب الجامعات على تنفيذ فكرة تطوعية منظمة، حيث جرى توزيع التمر والمياه والعصائر في نقاط محددة، مع العمل على توسيع النشاط مستقبلاً ليشمل تقديم وجبات إفطار كاملة في مواقع إضافية.

وتعكس المبادرة توجهاً متنامياً لدى فئة الشباب، وحرص الجهات الحكومية على دعم المبادرات للمشاركة الفاعلة في العمل المجتمعي المنظم، ضمن أطر قانونية رسمية.