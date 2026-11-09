سوريا والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات

دمشق-سانا
وقعت وزارة التربية والتعليم السورية مع نظيرتها الأردنية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التربوي والتعليمي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني المنعقدة في دمشق.
ووقع المذكرة عن الجانب السوري وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، وعن الجانب الأردني وزير التربية والتعليم عزمي محافظة.
تعاون في مجالات التعليم الرقمي
وتتضمن المذكرة، تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير منصات مشتركة للتعلم عن بُعد، تشمل المحتوى الرقمي التفاعلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، إلى جانب التعاون في مجال تقنيات التعليم وإنتاج الوسائل التعليمية والتجهيزات المخبرية المدرسية.
كما تشمل المذكرة، تبادل السياسات والمناهج وبرامج التنمية المهنية للعاملين في القطاع التربوي، والخبرات المتعلقة بالتدريب والتطوير المهني، إضافة إلى التعاون في التخطيط التربوي الاستراتيجي وتطوير مناهج الطفولة المبكرة وفق المعايير الدولية.
تطوير المناهج والبرامج التربوية
وتشمل مجالات التعاون أيضاً الإرشاد النفسي والتربوي، وتطوير برامج التعلم غير الرسمي، وتنفيذ أنشطة توعوية مشتركة لتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية لدى الطلبة، وتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية للأطفال، كما تنص المذكرة على تعزيز مشاركة الوفود الطلابية في الفعاليات الرياضية والعلمية والثقافية التي تقام في البلدين.
وتتضمن المذكرة تشكيل لجنة سورية أردنية تربوية وتعليمية مشتركة، تتولى وضع الخطط التنفيذية ومتابعة مجالات التعاون، بما يسهم في تطوير العلاقات التربوية والتعليمية بين البلدين.
وانعقد اليوم الإثنين الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.