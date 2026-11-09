سوريا والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات

دمشق-سانا

وقعت وزارة التربية والتعليم السورية مع نظيرتها الأردنية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم ‏لتعزيز التعاون التربوي والتعليمي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ‏وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني المنعقدة ‏في دمشق.‏

ووقع المذكرة عن الجانب السوري وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، وعن ‏الجانب الأردني وزير التربية والتعليم عزمي محافظة.‏

تعاون في مجالات التعليم الرقمي

وتتضمن المذكرة، تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير ‏منصات مشتركة للتعلم عن بُعد، تشمل المحتوى الرقمي التفاعلي وتطبيقات الذكاء ‏الاصطناعي في العملية التعليمية، إلى جانب التعاون في مجال تقنيات التعليم وإنتاج ‏الوسائل التعليمية والتجهيزات المخبرية المدرسية.‏

كما تشمل المذكرة، تبادل السياسات والمناهج وبرامج التنمية المهنية للعاملين في ‏القطاع التربوي، والخبرات المتعلقة بالتدريب والتطوير المهني، إضافة إلى التعاون في ‏التخطيط التربوي الاستراتيجي وتطوير مناهج الطفولة المبكرة وفق المعايير الدولية.‏

تطوير المناهج والبرامج التربوية

وتشمل مجالات التعاون أيضاً الإرشاد النفسي والتربوي، وتطوير برامج التعلم غير ‏الرسمي، وتنفيذ أنشطة توعوية مشتركة لتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية لدى الطلبة، ‏وتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية للأطفال، كما تنص المذكرة على تعزيز ‏مشاركة الوفود الطلابية في الفعاليات الرياضية والعلمية والثقافية التي تقام في البلدين.‏

وتتضمن المذكرة تشكيل لجنة سورية أردنية تربوية وتعليمية مشتركة، تتولى وضع ‏الخطط التنفيذية ومتابعة مجالات التعاون، بما يسهم في تطوير العلاقات التربوية ‏والتعليمية بين البلدين.‏

وانعقد اليوم الإثنين الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري ‏الأردني، ‏برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ‏وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.‏