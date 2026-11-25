عمان-سانا‏

طرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الثلاثاء، رؤية متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم ‏العالي في سوريا، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الدولي لدعم التعليم العالي السوري ‌‏(‏ICSHET 2026‌‏) في العاصمة الأردنية عمان.

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وترتكز الرؤية على تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير الأداء الجامعي، وتمكين الكوادر التدريسية والبحثية، والحد من ‏التسرب الجامعي، إلى جانب توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، واستقطاب التمويل للمشروعات التعليمية والبحثية.

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واقترح الوزير الحلبي إطلاق “عقد التحول المؤسسي للجامعة 2027–2030″، بهدف نقل الجامعات من الإدارة بالتعليمات ‏والمدخلات إلى الإدارة بالرسالة والجودة والنتائج، ومنحها استقلالية مسؤولة تقابلها مساءلة واضحة تحت شعار “وحدة ‏المعايير لا تطابق النماذج”.‏

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وأوضح أن الخطوة التنفيذية الأولى في عام 2027 ستبدأ بتشخيص مؤسسي وتقييم ذاتي شامل لكل جامعة، يعقبه توقيع عقد ‏يحدد أولوياتها ومؤشرات محاسبتها خلال ثلاث سنوات، استناداً إلى نتائج التقصي الميداني الذي شمل ثماني جامعات عامة ‏في أيار 2026.‏

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وبيّن أن العقد يلزم الجامعات بتحقيق نتائج ملموسة في جودة التعليم، وقابلية الخريجين للعمل، والبحث العلمي، والتحول ‏الرقمي، وتطوير الكوادر، حيث تتولى الوزارة وضع الإطار الوطني للحوكمة وتفويض الصلاحيات وتطوير نظام موحد ‏للبيانات، بينما تلتزم كل جامعة بإعادة بناء خطتها الاستراتيجية ونشر تقرير سنوي يوضح للمجتمع بشفافية ما أنجزته وأين ‏أخفقت.‏

برنامج وطني لتمكين الأستاذ والباحث

على صعيد الكوادر التدريسية، طرح الوزير الحلبي إطلاق “البرنامج الوطني لتمكين الأستاذ والباحث – 2027″، للارتقاء ‏بجودة التدريس والبحث العلمي، مؤكداً أن “الوقت الأكاديمي الممول” هو المورد الأكثر حسماً لاستدامة القدرة الأكاديمية.‏

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وبيّن أن البرنامج يقوم على أربعة عناصر هي: توفير وقت أكاديمي محمي عبر تخفيف الأعباء الإدارية، واعتماد تطوير ‏مهني مستمر في الذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي والنشر الرصين، وتقديم منح بحثية تنافسية صغيرة وسريعة الصرف، ‏وإتاحة بيئة رقمية ومخبرية مشتركة.‏

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وأشار وزير التعليم العالي إلى أن التنفيذ سيبدأ في عام 2027 بتطبيق الحزمة على عينة من الأقسام والكليات لقياس أثرها ‏بعد عام واحد، على أن تُؤمّن الاستدامة المالية عبر الموارد الذاتية، والتمويل الحكومي المحمي، والصندوق التنافسي الوطني ‏للبحث والابتكار، والشراكات الاقتصادية، والتمويل الدولي الموجه لبناء القدرات.‏

برنامج وطني لضمان استمرارية الطلبة

في محور تكافؤ الفرص، أعلن الوزير الحلبي عن التوجه لإطلاق “البرنامج الوطني لاستمرارية الطالب” للحد من التسرب ‏الجامعي، موضحاً أن قياس أثره سيعتمد على معدل استمرار الطلبة الأكثر هشاشة من السنة الأولى إلى الثانية.‏

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ويتضمن البرنامج وفق الحلبي خمسة محاور تشمل منح استمرار موجهة وفق معايير الدخل والنزوح والبعد الجغرافي، ‏وإدراج النقل والسكن ضمن السياسة التعليمية، وإنشاء “جسر أكاديمي” ونظام إنذار مبكر، وتوفير مسارات دراسية مرنة ‏وحلول لمشكلات الوثائق والاعتراف بالتعلم السابق، إضافة إلى تحقيق “العدالة الرقمية”، مستنداً في ذلك إلى تقارير منظمة ‏اليونسكو.‏

بوابة موحدة للتعاون السوري الأردني

فيما يخص التعاون الإقليمي، أكد الوزير الحلبي أن تفعيل البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن للأعوام (2027–2029) ‏الموقع في دمشق في التاسع من تشرين الثاني الجاري، يرتكز على الانتقال إلى إدارة النتائج عبر إطلاق بوابة إلكترونية ‏موحدة ومفاضلة شفافة لتوجيه منح الدراسات العليا نحو تخصصات حيوية كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة ‏والمياه وإعادة الإعمار.‏

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ولفت إلى أن البرنامج يشمل توءمة الجامعات وتفعيل الصندوق المشترك للتعاون العلمي والتقاني لمعالجة قضايا التغير ‏المناخي والأمن الغذائي والتنمية الحدودية.‏

محفظة مشروعات جاهزة للتمويل الأوروبي

واختتم الوزير بالكشف عن إعداد “محفظة وطنية لمشروعات التعليم العالي والبحث القابلة للتمويل” تضم من 10 إلى 15 ‏مشروعاً جاهزاً بدراسات جدوى، ترتكز على بناء الكفاءات وتأهيل المخابر والبحث التطبيقي وحاضنات الأعمال.‏

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وحول المخصصات الأوروبية، أوضح الوزير الحلبي أن حزمة الدعم الأوروبية البالغة 620 مليون يورو لعامي 2026–‌‏2027 لم تتضمن غلافاً مالياً مستقلاً للتعليم العالي حتى الآن، مشيراً إلى استمرار التفاوض لتحويل مسارات التعاون إلى أداة ‏تمويلية واضحة، بالتوازي مع بحث إعادة تفعيل برنامج “إيراسموس بلس” وفتح مكتبه في دمشق.‏