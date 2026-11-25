عمان-سانا
طرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الثلاثاء، رؤية متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي في سوريا، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الدولي لدعم التعليم العالي السوري (ICSHET 2026) في العاصمة الأردنية عمان.
وترتكز الرؤية على تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير الأداء الجامعي، وتمكين الكوادر التدريسية والبحثية، والحد من التسرب الجامعي، إلى جانب توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، واستقطاب التمويل للمشروعات التعليمية والبحثية.
واقترح الوزير الحلبي إطلاق “عقد التحول المؤسسي للجامعة 2027–2030″، بهدف نقل الجامعات من الإدارة بالتعليمات والمدخلات إلى الإدارة بالرسالة والجودة والنتائج، ومنحها استقلالية مسؤولة تقابلها مساءلة واضحة تحت شعار “وحدة المعايير لا تطابق النماذج”.
وأوضح أن الخطوة التنفيذية الأولى في عام 2027 ستبدأ بتشخيص مؤسسي وتقييم ذاتي شامل لكل جامعة، يعقبه توقيع عقد يحدد أولوياتها ومؤشرات محاسبتها خلال ثلاث سنوات، استناداً إلى نتائج التقصي الميداني الذي شمل ثماني جامعات عامة في أيار 2026.
وبيّن أن العقد يلزم الجامعات بتحقيق نتائج ملموسة في جودة التعليم، وقابلية الخريجين للعمل، والبحث العلمي، والتحول الرقمي، وتطوير الكوادر، حيث تتولى الوزارة وضع الإطار الوطني للحوكمة وتفويض الصلاحيات وتطوير نظام موحد للبيانات، بينما تلتزم كل جامعة بإعادة بناء خطتها الاستراتيجية ونشر تقرير سنوي يوضح للمجتمع بشفافية ما أنجزته وأين أخفقت.
برنامج وطني لتمكين الأستاذ والباحث
على صعيد الكوادر التدريسية، طرح الوزير الحلبي إطلاق “البرنامج الوطني لتمكين الأستاذ والباحث – 2027″، للارتقاء بجودة التدريس والبحث العلمي، مؤكداً أن “الوقت الأكاديمي الممول” هو المورد الأكثر حسماً لاستدامة القدرة الأكاديمية.
وبيّن أن البرنامج يقوم على أربعة عناصر هي: توفير وقت أكاديمي محمي عبر تخفيف الأعباء الإدارية، واعتماد تطوير مهني مستمر في الذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي والنشر الرصين، وتقديم منح بحثية تنافسية صغيرة وسريعة الصرف، وإتاحة بيئة رقمية ومخبرية مشتركة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن التنفيذ سيبدأ في عام 2027 بتطبيق الحزمة على عينة من الأقسام والكليات لقياس أثرها بعد عام واحد، على أن تُؤمّن الاستدامة المالية عبر الموارد الذاتية، والتمويل الحكومي المحمي، والصندوق التنافسي الوطني للبحث والابتكار، والشراكات الاقتصادية، والتمويل الدولي الموجه لبناء القدرات.
برنامج وطني لضمان استمرارية الطلبة
في محور تكافؤ الفرص، أعلن الوزير الحلبي عن التوجه لإطلاق “البرنامج الوطني لاستمرارية الطالب” للحد من التسرب الجامعي، موضحاً أن قياس أثره سيعتمد على معدل استمرار الطلبة الأكثر هشاشة من السنة الأولى إلى الثانية.
ويتضمن البرنامج وفق الحلبي خمسة محاور تشمل منح استمرار موجهة وفق معايير الدخل والنزوح والبعد الجغرافي، وإدراج النقل والسكن ضمن السياسة التعليمية، وإنشاء “جسر أكاديمي” ونظام إنذار مبكر، وتوفير مسارات دراسية مرنة وحلول لمشكلات الوثائق والاعتراف بالتعلم السابق، إضافة إلى تحقيق “العدالة الرقمية”، مستنداً في ذلك إلى تقارير منظمة اليونسكو.
بوابة موحدة للتعاون السوري الأردني
فيما يخص التعاون الإقليمي، أكد الوزير الحلبي أن تفعيل البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن للأعوام (2027–2029) الموقع في دمشق في التاسع من تشرين الثاني الجاري، يرتكز على الانتقال إلى إدارة النتائج عبر إطلاق بوابة إلكترونية موحدة ومفاضلة شفافة لتوجيه منح الدراسات العليا نحو تخصصات حيوية كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة والمياه وإعادة الإعمار.
ولفت إلى أن البرنامج يشمل توءمة الجامعات وتفعيل الصندوق المشترك للتعاون العلمي والتقاني لمعالجة قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والتنمية الحدودية.
محفظة مشروعات جاهزة للتمويل الأوروبي
واختتم الوزير بالكشف عن إعداد “محفظة وطنية لمشروعات التعليم العالي والبحث القابلة للتمويل” تضم من 10 إلى 15 مشروعاً جاهزاً بدراسات جدوى، ترتكز على بناء الكفاءات وتأهيل المخابر والبحث التطبيقي وحاضنات الأعمال.
وحول المخصصات الأوروبية، أوضح الوزير الحلبي أن حزمة الدعم الأوروبية البالغة 620 مليون يورو لعامي 2026–2027 لم تتضمن غلافاً مالياً مستقلاً للتعليم العالي حتى الآن، مشيراً إلى استمرار التفاوض لتحويل مسارات التعاون إلى أداة تمويلية واضحة، بالتوازي مع بحث إعادة تفعيل برنامج “إيراسموس بلس” وفتح مكتبه في دمشق.