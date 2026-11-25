‏دمشق-سانا

‏تأهل فريق المركز الوطني للمتميزين التابع لهيئة الريادة والابتكار، إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مسابقة الرياضيات التعليمية الدولية IYMC 2026، المقرر إقامتها في 8 كانون الأول المقبل، بعد اجتيازه مراحل تأهيلية دقيقة أظهرت قدراته البحثية والتحليلية المتقدمة.

‏وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن طلاب المركز اجتازوا المرحلة التأهيلية الأولى عن بُعد التي أُقيمت في الـ 26 من أيلول الماضي، ليحجزوا مقاعدهم في المرحلة الثانية التي أُقيمت في الـ 9 من تشرين الأول الماضي، والتي كانت مرحلةً مفصليةً تتألف من خمس مسائل متدرجة الصعوبة، تُحل جميعها خلال ستين دقيقة فقط.

تعزيز مهارات التفكير والتحليل الرياضي

بيّنت الهيئة أن المرحلة الثانية تضمنت مسألة بحثية تتطلب من المشاركين توظيف مهاراتهم البحثية والتحليلية، والانتقال من مجرد تطبيق المعارف الرياضية إلى استكشاف مسائل تقع على حدود المعرفة الرياضية المعاصرة، ضمن وقت محدد.

‏وأشارت الهيئة إلى أن البحث المقدم أظهر قدرة على التعامل مع القيود الحسابية والتحليلية، وقدم معالجة منهجية في مجال نظرية الأعداد التحليلية، ولا سيما دراسة الأعداد شبه الأولية.

وتُعد مسابقة الرياضيات التعليمية الدولية (International Youth Math Challenge – IYMC) مسابقة مفتوحة تُقام عبر الإنترنت، وتهدف إلى تنمية مهارات الإبداع والتفكير المنطقي، وحل المشكلات لدى طلاب المدارس والجامعات من مختلف أنحاء العالم.