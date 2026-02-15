جامعة دمشق تعلن عن امتحان لغة للماجستير في 25 الجاري

دمشق-سانا

أعلن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، اليوم الأحد، عن إجراء امتحان لغة أجنبية جديد للقيد في درجة الماجستير، يوم الأربعاء 25-2-2026 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأوضح المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه، أن التسجيل للامتحان يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 18-2-2026 ولغاية يوم الإثنين 23-2-2026، مبيناً أن التسجيل من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثانية عشرة ظهراً، في مقر المعهد، وبشكل شخصي.

وأشار المعهد إلى أن الأوراق المطلوبة تتضمن:

طلباً خطياً من النافذة الواحدة بالمعهد، يلصق عليه طابع مالي، وبحث علمي.

وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الماجستير، بقيمة (40 ألف ليرة سورية)، من النافذة الواحدة بالمعهد، يسدده الطالب في أي فرع من فروع المصرف العقاري.

صورةً عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني، عليه صورة شخصية.

صوراً شخصية حديثة عدد (2).

صورةً مصدقةً عن وثيقة التخرج أو صورةً مصدقةً عن إشعار التخرج، بمعدل جيد على الأقل.

ويعد النجاح في الامتحان شرطاً أساسياً للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.

وكان المعهد أجرى امتحان لغة أجنبية للقيد في درجة الماجستير، في الحادي عشر من شهر شباط الجاري بالتزامن مع فترة التقدم لمفاضلة الدراسات العليا.