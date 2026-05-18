منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز غداً.. صراع الصدارة في مباراتي حماة ودرعا

محافظات-سانا

تقام يوم غد الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لفئة الرجال، حيث تقام ثماني مواجهات متزامنة تحمل في طياتها الكثير من الأهمية وصراع النقاط، سواء في حسابات الصدارة أو في مساعي الهروب من مناطق الهبوط.

وفي أبرز مواجهات هذه الجولة، يلتقي فريق أهلي حلب “المتصدر” مع فريق تشرين على أرض الملعب البلدي في حماة، وذلك تنفيذاً لعقوبة اتحادية بحق نادي تشرين “المستضيف”، في مواجهة كلاسيكية تحظى دائماً بالندية والإثارة، حيث يدخلها الأهلي بشعار الحفاظ على الصدارة، بينما يسعى تشرين للخروج بنتيجة إيجابية تعوض تراجعه.

ويستقبل الملعب البلدي في درعا مباراة الشعلة مع ضيفه حمص الفداء “الوصيف”، في مواجهة يدرك فيها أصحاب الأرض صعوبة الموقف، وخاصةً أمام فريق طامح لمواصلة الضغط على المتصدر والإبقاء على فارق النقطة الواحدة، أو الانقضاض على الصدارة في حال تعثر الأهلي.

وفي العاصمة دمشق، يستضيف ملعب الجلاء مواجهة مرتقبة تجمع فريق الوحدة مع ضيفه الفتوة في لقاء جماهيري يبحث فيه كلا الفريقين عن نقاط المباراة كاملة، بينما يشهد ملعب الفيحاء بدمشق لقاء “الجوار” الذي يجمع دمشق الأهلي مع فريق الشرطة.

وفي حلب، يحتضن ملعب الحمدانية مواجهة قوية تجمع الحرية مع ضيفه الجيش، حيث يسعى كلاهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب العام.

أما في حمص، فيلتقي على أرض الملعب البلدي فريقا الكرامة والطليعة في مواجهة متكافئة، يطمح فيها الكرامة للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نغمة الانتصارات بعد فوزه في الجولة السابقة خارج دياره على حطين.

وفي إدلب، يلتقي على أرض الملعب البلدي فريقا أمية وخان شيخون، في مباراة “قمة القاع” المهمة جداً لحسابات النقاط لكلا الفريقين الساعيين للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وتختتم مباريات هذه الجولة بـ “ديربي الساحل”، حيث يشهد الملعب البلدي في جبلة مواجهة قوية تجمع فريقي جبلة وحطين، وسط توقعات بأداء هجومي مثير نظراً للندية التاريخية المعتادة بين القطبين.

يشار إلى أن جميع المباريات تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دمشق.