الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: عودة حركة المسافرين والحركة التجارية عبر منفذ نصيب الحدودي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

عودة حركة المسافرين والحركة التجارية عبر منفذ نصيب الحدودي

مشاهد جوية من حفل افتتاح قلعة حلب
“رحلة إلى قلب الحكاية السورية” تجربة تفاعلية تعيد إحياء مشاهد النصر في ردع العدوان
الأمن الداخلي في حلب يعيد منزلاً لأصحابه بعد أن حوله تنظيم قسد لقسم مرور في حي الشيخ مقصود
حاكم مصرف سوريا المركزي في فيينا.. خطوات لإعادة وصل القنوات المصرفية
طلاب إدلب يتقدمون إلى منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى