صحة طرطوس تنفذ مبادرة طبية شاملة في جزيرة أرواد

طرطوس-سانا

نفذت مديرية صحة طرطوس، أمس السبت، مبادرة طبية ميدانية شاملة في جزيرة أرواد، بهدف إيصال الخدمات الصحية النوعية إلى الأهالي وتخفيف أعباء التنقل عنهم وذلك تحت شعار “لنكن جسراً للشفاء”.

واستفاد من المبادرة بحسب ما نشرت وزارة الصحة على قناتها عبر تلغرام 130 مراجعاً وتضمنت نحو 303 خدمات صحية، منها معاينات طبية وصرف أدوية مجانية للأمراض المزمنة، إضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية و الترصد التغذوي للأطفال مع توزيع المكمّلات الغذائية.

و تخللت المبادرة زيارات منزلية لكبار السن والمرضى المقعدين لتقديم الفحوصات والإرشادات الصحية من الفريق الطبي، إلى جانب تنظيم جلسات توعوية حول التغذية السليمة والوقاية من الأمراض ، وماراثون رياضي جاب شوارع الجزيرة بمشاركة مجتمعية واسعة لتعزيز دور النشاط البدني في الصحة العامة.

وكانت جمعية المرأة الذكية نفذت في 25 من شباط الماضي، مبادرة طبية بمحافظة طرطوس وبلغ عدد المستفيدين منها 119 مريضاً، حيث قدمت لهم إجراءات علاجية وفق كل حالة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجاً.

