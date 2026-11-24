دمشق -سانا



بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع سفير تركيا بدمشق نوح يلماز، تعزيز الربط بين شبكات الاتصالات في البلدين وتوسيع مسارات نقل البيانات إقليمياً ودولياً، بما يدعم موقع سوريا محوراً للاتصالات، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.



وأوضحت وزارة الاتصالات، اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول فرص التعاون في مشاريع الألياف الضوئية ومراكز البيانات ورقمنة الخدمات الحكومية، ومشاركة الشركات التركية في الاستثمارات التي يتيحها برنامج تطوير قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، إلى جانب تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر.



كما بحث الجانبان آفاق التكامل بين شبكات البلدين في ضوء المشاريع الرقمية الوطنية في سوريا بالإضافة إلى التعاون في بناء منظومة الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة التقنية.



وكان وزير الاتصالات بحث في 19 تشرين الثاني الجاري مع القائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق محمد الفقي، آفاق التعاون السوري المصري في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، وفرص مشاركة الشركات المصرية في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا.