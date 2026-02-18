التعليم العالي تعلن عن منح للدراسات العليا ضمن برنامج منحة كوريا العالمية (GKS)

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، عن 4 منح دراسية مقدمة من المعهد الوطني للتعليم الدولي(DEIN) في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك ضمن برنامج منحة كوريا العالمية (GKS) لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه، منح أبحاث).

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن المنح تتضمن مجموعة من المزايا تشمل: الإعفاء من الرسوم الدراسية، سنة لغة كورية مجانية، تذاكر سفر على الدرجة الاقتصادية، تأميناً صحياً، راتباً شهرياً يختلف مقداره سنوياً، إضافة لمزايا أخرى، مثل مكافأة مالية أو منحة عند التخرج.

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم على المنحة مستمر لغاية ال 25 من شباط الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

وأشارت إلى توافر المعلومات المفصلة حول شروط الأهلية وآلية التقديم والمستندات المطلوبة، على الموقع الرسمي ومنصات السفارة الكورية في لبنان.

يذكر أن برنامج منحة الكورية العالمية (GKS) هو برنامج حكومي ممول بالكامل، يهدف إلى تعزيز التبادل التعليمي والثقافي بين كوريا الجنوبية والدول الأخرى، ويشرف على إدارة هذه المنح المعهد الوطني للتعليم الدولي (NIIED)، وهو وكالة إدارية مسؤولة تابعة لوزارة التعليم الكورية، تأسست عام 1962 وتتولى تنظيم إدارة منح الحكومة الكورية (GKS/KGSP)، وبرامج التبادل واختبارات اللغة الكورية(TOPIK).