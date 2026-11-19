‏دمشق -سانا‏

صدقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، على قرار مجلس التعليم ‏العالي بإلغاء العمل بالسنة التحضيرية في الكليات الطبية، اعتباراً من العام الدراسي ‌‏2027 ـ 2028 على أن تصدر الأحكام الانتقالية اللازمة لذلك لاحقاً، وذلك بعد ‏توحيد مناهج الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم.‏

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن التصديق جاء بناءً على أحكام ‏قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى ‏أحكام النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته، وعلى ما أقره مجلس التعليم ‏العالي في جلسته رقم (6) للعام الدراسي 2025 – 2026 المنعقدة بتاريخ ‌‏ 2026-8-2‏.

وكان مجلس التعليم العالي المنعقد بتاريخ 2-8-2026 أقرّ بأن يكون العام الدراسي ‌‏2026-2027 العام الأخير للعمل بنظام السنة التحضيرية للكليات الطبية، على أن ‏يُلغى اعتباراً من العام الدراسي 2027-2028 في جميع الجامعات الحكومية في ‏سوريا.‏