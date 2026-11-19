دمشق -سانا
صدقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، على قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء العمل بالسنة التحضيرية في الكليات الطبية، اعتباراً من العام الدراسي 2027 ـ 2028 على أن تصدر الأحكام الانتقالية اللازمة لذلك لاحقاً، وذلك بعد توحيد مناهج الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن التصديق جاء بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أحكام النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته، وعلى ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (6) للعام الدراسي 2025 – 2026 المنعقدة بتاريخ 2026-8-2.
وكان مجلس التعليم العالي المنعقد بتاريخ 2-8-2026 أقرّ بأن يكون العام الدراسي 2026-2027 العام الأخير للعمل بنظام السنة التحضيرية للكليات الطبية، على أن يُلغى اعتباراً من العام الدراسي 2027-2028 في جميع الجامعات الحكومية في سوريا.