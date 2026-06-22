اختتام فعاليات برنامج تدريبي للقضاة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بإدلب

إدلب-سانا

اختُتمت في محافظة إدلب اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بالتعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ووزارة العدل، بهدف تعزيز قدرات القضاة وترسيخ المعايير الدولية في العمل القضائي.



واستهدف البرنامج الذي استمر يومين، في إحدى صالات مدينة إدلب، تدريب المشاركين بمجموعات، تضم كل مجموعة 25 قاضياً، عبر محتوى تدريبي نظري وعملي يركز على تطبيقات حقوق الإنسان وآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني في الواقع القضائي.



وأكد القائمون على البرنامج استمرار عقد دورات مماثلة لاستهداف أكبر عدد من القضاة، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وضمان المحاكمات العادلة.



وأوضح قاضي التحقيق الثاني في عدلية إدلب محمود محمد غفير في تصريح لـ سانا، أن الدورة قدمت للمشاركين معلومات مهمة وقيمة بمفاهيم القانون الدولي الإنساني والعدالة الانتقالية، وزودتهم بأدوات عملية لمواءمة قراراتهم المتخذة مع القانون الدولي الإنساني وفق معايير حقوق الإنسان، كما استعرضت تجارب الدول في العدالة الانتقالية المشابهة للحالة السورية، داعياً إلى ضرورة تكثيف برامج تدريبية مشابهة.



وفي تصريح مماثل أشار القاضي أكرم جديد من عدلية حماة إلى أن الدورة ركزت على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية للوصول إلى مجتمع آمن ومستقر، من خلال تعويض المتضررين من تبعات الحرب عبر محاكم هذه العدالة، ومحاسبة الجناة والمتسببين بالأذى، لافتاً إلى أن الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بالتدريب أكسب المشاركين خبرة أكثر عمقاً بآليات حماية المدنيين وقت النزاعات، والتي تعتبر خطوة مهمة لترسيخ العدالة.



ولفت جديد إلى أن التدريب قدم فهماً أعمق بإمكانية الاستناد إلى القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إلى جانب القانون الوطني للوصول إلى محاكمات عادلة تدفع المجتمع نحو الاستقرار وتمكين أواصر السلم الأهلي، وإعادة دمج المجتمع بأطيافه كاملة، ما يبرز أهمية الدور الشامل لمحاكم العدالة الانتقالية في بلورة الأمور ووضعها في نصابها المنصف والصحيح، بما يخدم مصلحة الشعب السوري عامةً، والضحايا وذويهم بشكل خاص.



بدوره ذكر رئيس محكمة استئناف الجنح الثانية بإدلب، القاضي مهند جمعية أن من أهم مخرجات البرنامج هو ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والتدريب على حقوق الإنسان، إلى جانب تعريفات شاملة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقانون العدالة الانتقالية، وأهم الفروق بين هذه القوانين، مؤكداً ضرورة تكرار هذه التجربة، نظراً لأهميتها في الوقت الراهن.



ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الكادر القضائي ورفع كفاءته، ومواءمة الممارسات القضائية المحلية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد تحت مظلة القانون.