التعليم العالي تبحث آليات دمج جامعتي القامشلي وعين عرب

دمشق-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الخميس، مع أعضاء ‏لجنة دمج جامعتي القامشلي (روج آفا) وعين عرب (كوباني)، آليات تنفيذ قرارات ‏مجلس التعليم العالي المتعلقة بدمج الجامعتين ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية، ‏وتسوية أوضاع الكليات والطلبة والكوادر التدريسية والإدارية.‏

وأوضح الحلبي، في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، ‏تناول آليات تنفيذ قرارات الدمج بما يضمن توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية، ‏وتعزيز تكامل مؤسسات التعليم العالي في سوريا.‏

وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى الإبقاء على مجمع كليات القامشلي التابع لجامعة ‏الفرات، ريثما يصدر قانون إحداث جامعة مستقلة في محافظة الحسكة، وعلى مجمع ‏كليات عين عرب التابع لجامعة حلب.‏

صون حقوق الطلبة والكوادر

وأكد الوزير الحلبي ضرورة صون حقوق الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية، وتسوية ‏أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة والمعايير الأكاديمية المعتمدة.‏

ولفت إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرارات المتعلقة بمجمعي كليات القامشلي وعين عرب، ‏وقبول جميع الطلاب المتقدمين إلى المفاضلة العامة، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع ‏الطلبة السوريين.‏

حضر الاجتماع عضو لجنة الدمج الدكتور أحمد مراد، والرئيس المشترك لجامعة ‏القامشلي الدكتورة زينة علي، والرئيس المشترك لجامعة عين عرب الدكتور شرفان ‏مسلم.‏

وكان مجلس التعليم العالي أقر، خلال جلسته المنعقدة في 18 تشرين الأول الجاري، ‏دمج جامعة روج آفا بجامعة الفرات وإلحاق الكليات التابعة لها بها، ودمج جامعة ‏كوباني بجامعة حلب وإلحاق الكليات التابعة لها بها.‏

وفي الثاني من تشرين الأول الجاري، بحث الحلبي مع مستشار رئاسة الجمهورية ‏مصطفى عبدي (مظلوم عبدي) والوفد المرافق له، الآليات التنفيذية لدمج الكليات ‏والمعاهد الجامعية القائمة في القامشلي وعين عرب والرقة وتوفيق أوضاعها، ومطابقة‏ ‏المناهج مع المعايير الوطنية المعتمدة، وتسوية أوضاع الكوادر التدريسية والإدارية، ‏وآليات اعتماد شهادات الخريجين والطلبة المقيدين، إضافة إلى احتياجات البنية التحتية ‏والمشافي التعليمية.‏