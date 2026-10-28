التربية تعلن أسماء المقبولين في مدارس التكنولوجيا المتقدمة وموعد التسجيل

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب المقبولين في مدارس التكنولوجيا المتقدمة، داعيةً الطلاب المقبولين إلى مراجعة المدارس المعنية لاستكمال إجراءات التسجيل، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل ولغاية الخامس منه.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن عدم استكمال إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة يُعدّ استنكافاً عن التسجيل، موضحة أن الدوام الرسمي في المدارس يبدأ في الثامن من تشرين الثاني المقبل.
ودعت الوزارة الطلاب المقبولين للاطلاع على القوائم عبر الرابط الإلكتروني:
https://drive.google.com/drive/folders/1Lp1_T36XSV5k0P6VMOx3QzLiRH1-Ovxd
ويأتي افتتاح مدارس التكنولوجيا المتقدمة تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم 183 لعام 2026، القاضي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة بإشراف وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق المسار خلال العام الدراسي 2026-2027 في محافظات دمشق وحلب وحمص، بواقع 100 مقعد لكل مدرسة، موزعة على اختصاصي التكنولوجيا المتقدمة الرقمية والصناعي