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التربية تعلن أسماء المقبولين في مدارس التكنولوجيا المتقدمة وموعد التسجيل

التربية 4 التربية تعلن أسماء المقبولين في مدارس التكنولوجيا المتقدمة وموعد التسجيل
وزارة التربية السورية- دمشق- سانا

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب المقبولين في مدارس ‏التكنولوجيا المتقدمة، داعيةً الطلاب المقبولين إلى مراجعة المدارس المعنية لاستكمال ‏إجراءات التسجيل، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل ولغاية الخامس منه.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن عدم استكمال إجراءات التسجيل خلال ‏المدة المحددة يُعدّ استنكافاً عن التسجيل، موضحة أن الدوام الرسمي في المدارس يبدأ ‏في الثامن من تشرين الثاني المقبل.‏

ودعت الوزارة الطلاب المقبولين للاطلاع على القوائم عبر الرابط الإلكتروني:‏

https://drive.google.com/drive/folders/1Lp1_T36XSV5k0P6VMOx3QzLiRH1-Ovxd

ويأتي افتتاح مدارس التكنولوجيا المتقدمة تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم 183 لعام ‌‏2026، القاضي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة بإشراف وزارتي التربية ‏والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.‏

وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق المسار خلال العام الدراسي 2026-2027 في ‏محافظات دمشق وحلب وحمص، بواقع 100 مقعد لكل مدرسة، موزعة على ‏اختصاصي التكنولوجيا المتقدمة الرقمية والصناعي


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