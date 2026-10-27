التعليم العالي واتحاد الأطباء السوريين بفرنسا يبحثان توسيع مراكز ‌‏EBUS‏ ‏في سوريا‏ ‏

‏‌‏دمشق-سانا

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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الثلاثاء، مع ‏وفد من اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا (‏UMPSF‏)، برئاسة ‏نائب رئيس الاتحاد إسماعيل مطاوع، سبل توسيع دعم الاتحاد لمراكز ‏التنظير القصبي بالموجات فوق الصوتية (‏EBUS‏)، وتطوير برامج التدريب ‏الطبي التخصصي في المشافي الجامعية.‏

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، تعزيز ‏الدعم المقدم لمركز (‏EBUS‏) في المشفى الجامعي باللاذقية، والعمل على ‏افتتاح مراكز مماثلة في مشفيي المواساة الجامعي والوطني الجامعي بدمشق، ‏تمهيداً للتوسع في إحداثها ببقية المحافظات.

تطوير دبلوم التنظير

وتناول اللقاء إمكانية تطوير دبلوم التنظير والاستقصاءات التداخلية في ‏الأمراض الصدرية، بهدف تأهيل الأطباء وصقل خبراتهم، من خلال برامج ‏تدريبية في المشافي الجامعية باللاذقية ودمشق.‏

وأكد الحلبي أهمية تعزيز التعاون المستدام مع الاتحاد، مثمناً جهوده في ‏تنظيم المؤتمر الطبي بدير الزور وإحداث قسم للتنظير القصبي بالموجات ‏فوق الصوتية في المشفى الجامعي باللاذقية، ومبدياً استعداد الوزارة للتعاون ‏في تنفيذ الخطط المقترحة، بعد إعداد توصيف دقيق لها.‏

وأوضح رئيس لجنة أمراض الصدر في الاتحاد خضر الآغا، لـ سانا، أن ‏الدبلوم المقترح يتضمن قسمين رئيسيين، هما الصدرية الداخلية والجراحة ‏الصدرية، مبيناً أن البروفيسور جلال الأسود، أحد الجراحين المعروفين في ‏فرنسا، سيتولى مسؤولية القسم الجراحي، فيما تتولى لجنة الصدرية في ‏الاتحاد الإشراف على القسم الصدري.‏

مركز تدريبي في دمشق

وأشار الآغا إلى أن الاتحاد يسعى إلى إنشاء مركز تدريبي في دمشق، يجمع ‏بين التدريب النظري والعملي، على أن تتولى المشافي الجامعية في العاصمة ‏تنفيذ الجانب العملي من البرنامج.‏

ولفت إلى أن الاتحاد يعتزم تنظيم حملتين طبية وجراحية في نيسان من العام ‏المقبل، تستهدفان محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، بالتنسيق مع وزارتي ‏التعليم العالي والبحث العلمي والصحة.‏

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ويُعد اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا مظلة نقابية وعلمية تجمع ‏الكفاءات الطبية والصيدلانية السورية المقيمة في فرنسا، ويعمل على تمثيلها ‏أمام المؤسسات الفرنسية، ودعم القطاع الصحي، وتعزيز التعاون العلمي ‏والمهني بين أعضائه والجهات الصحية في سوريا وفرنسا.‏

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وكانت أعمال المؤتمر الطبي السوري الفرنسي انطلقت في السابع عشر من ‏الشهر الجاري في فندق بادية الشام بدير الزور، بتنظيم من الاتحاد، ‏وبالتعاون مع منظمتي «مهاد» و«الفرنسية لإغاثة سوريا».‏