التعليم العالي واتحاد الأطباء السوريين بفرنسا يبحثان توسيع مراكز ‌‏EBUS‏ ‏في سوريا‏ ‏

دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الثلاثاء، مع وفد من اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا (UMPSF)، برئاسة نائب رئيس الاتحاد إسماعيل مطاوع، سبل توسيع دعم الاتحاد لمراكز التنظير القصبي بالموجات فوق الصوتية (EBUS)، وتطوير برامج التدريب الطبي التخصصي في المشافي الجامعية.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، تعزيز الدعم المقدم لمركز (EBUS) في المشفى الجامعي باللاذقية، والعمل على افتتاح مراكز مماثلة في مشفيي المواساة الجامعي والوطني الجامعي بدمشق، تمهيداً للتوسع في إحداثها ببقية المحافظات.
تطوير دبلوم التنظير
وتناول اللقاء إمكانية تطوير دبلوم التنظير والاستقصاءات التداخلية في الأمراض الصدرية، بهدف تأهيل الأطباء وصقل خبراتهم، من خلال برامج تدريبية في المشافي الجامعية باللاذقية ودمشق.
وأكد الحلبي أهمية تعزيز التعاون المستدام مع الاتحاد، مثمناً جهوده في تنظيم المؤتمر الطبي بدير الزور وإحداث قسم للتنظير القصبي بالموجات فوق الصوتية في المشفى الجامعي باللاذقية، ومبدياً استعداد الوزارة للتعاون في تنفيذ الخطط المقترحة، بعد إعداد توصيف دقيق لها.
وأوضح رئيس لجنة أمراض الصدر في الاتحاد خضر الآغا، لـ سانا، أن الدبلوم المقترح يتضمن قسمين رئيسيين، هما الصدرية الداخلية والجراحة الصدرية، مبيناً أن البروفيسور جلال الأسود، أحد الجراحين المعروفين في فرنسا، سيتولى مسؤولية القسم الجراحي، فيما تتولى لجنة الصدرية في الاتحاد الإشراف على القسم الصدري.
مركز تدريبي في دمشق
وأشار الآغا إلى أن الاتحاد يسعى إلى إنشاء مركز تدريبي في دمشق، يجمع بين التدريب النظري والعملي، على أن تتولى المشافي الجامعية في العاصمة تنفيذ الجانب العملي من البرنامج.
ولفت إلى أن الاتحاد يعتزم تنظيم حملتين طبية وجراحية في نيسان من العام المقبل، تستهدفان محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة.
ويُعد اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا مظلة نقابية وعلمية تجمع الكفاءات الطبية والصيدلانية السورية المقيمة في فرنسا، ويعمل على تمثيلها أمام المؤسسات الفرنسية، ودعم القطاع الصحي، وتعزيز التعاون العلمي والمهني بين أعضائه والجهات الصحية في سوريا وفرنسا.
وكانت أعمال المؤتمر الطبي السوري الفرنسي انطلقت في السابع عشر من الشهر الجاري في فندق بادية الشام بدير الزور، بتنظيم من الاتحاد، وبالتعاون مع منظمتي «مهاد» و«الفرنسية لإغاثة سوريا».