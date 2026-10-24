أكثر من 300 مدرس لغة إنكليزية يقدمون الاختبار الوطني ضمن برنامج “أثر”‏

دمشق-سانا
أقام البرنامج الوطني لتطوير المعلمين “أثر” اليوم السبت، الاختبار الوطني للدورة الوطنية الأولى لمسار اللغة الإنكليزية، برعاية ومتابعة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبالشراكة المؤسسية مع وزارة التربية والتعليم.
وجرى الاختبار إلكترونياً عبر منصة “أثر” في المراكز المعتمدة بالمحافظات، من الساعة الثانية عشرة حتى الثانية ظهراً، وتقدم له أكثر من 300 مدرّس وموجّه من مختلف المحافظات، بهدف تقييم مهاراتهم واستراتيجياتهم في التدريس الحديث.
واستضاف مركز وزارة التربية والتعليم بدمشق اختبارات المشاركين من محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة.
وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في تصريح للإعلاميين، أن الاختبار يمثل المرحلة الأخيرة لاختيار فريق قادة اللغة الإنكليزية المعتمد للتدريب بالمحافظات، كاشفاً أن المراحل المقبلة ستشمل مساري اللغة العربية والرياضيات.
بنية رقمية متكاملة
وأوضح المدير العام لبرنامج “أثر” بدر المزيك في تصريح لمراسلة سانا، أن رحلة المشارك منذ مرحلة التشخيص حتى الاختبار الوطني، تعتمد على بنية رقمية متكاملة عبر منصة “أثر”، خالية من أي إجراءات ورقية، حيث تتم فيها إدارة عمليات إضافة المتدربين ومتابعتهم والتواصل معهم، وصولاً إلى الامتحانات.
وأشار المزيك إلى أن إدارة البرنامج تحرص على ضبط الجودة والعدالة في العملية الامتحانية، حيث اشترطت على المتقدمين للاختبار الوطني استكمال معايير رئيسة، شملت حضور الورشة كاملة وإجراء التأمل الذاتي، ثم تقييم الورشة، بهدف تكوين ملف تطويري متكامل لكل مشارك يوثق دوراته، وممارساته الصفية وشهاداته، ومسار تطوره، عبر آلية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس الأثر.
صقل مهارات المدرسين والموجهين
بدورها، أكدت الموجهة الأولى لمادة اللغة الإنكليزية في وزارة التربية والتعليم، علا آغا لـ سانا، أن الاختبار يأتي ثمرةً لمرحلتين سابقتين؛ شملت الأولى مرحلة التشخيص في جميع المحافظات للوقوف على التحديات التي تواجه تدريس المادة، تلتها مرحلة إعداد ملف تدريبي متكامل وعقد ورشات عمل غطت المدن والأرياف.
ولفتت إلى أن المرحلتين هدفتا إلى صقل مهارات المدرسين والموجهين والمنسقين باستراتيجيات حديثة ترتقي بأداء المعلم وتُفعل دور الطالب في الصف، مبينة أن برنامج ”أثر” زود قبيل الامتحان المشاركين بالمواد العلمية والإرشادات الناظمة.
وأضافت آغا أن جمع المواد العلمية والتقييم والتأمل الذاتي والاختبار الوطني ضمن المنصة جعلت تجربة المشاركين أكثر ترابطاً وتنظيماً، وساعدت على توظيف التكنولوجيا في تسهيل مراحل التدريب والتقييم، لافتة إلى وضوح التعليمات وتوافر الدعم التقني عند الحاجة.
وكان البرنامج الوطني لتطوير مهارات المعلمين “أثر” أطلق في الـ 13 من شهر آب الماضي، الدورة الوطنية الأولى لتطوير مهارات معلمي اللغة الإنكليزية تحت عنوان ”نحو صف تفاعلي وفعّال”، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.