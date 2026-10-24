أكثر من 300 مدرس لغة إنكليزية يقدمون الاختبار الوطني ضمن برنامج “أثر”‏

دمشق-سانا

‏ ‏

أقام البرنامج الوطني لتطوير المعلمين “أثر” اليوم السبت، الاختبار الوطني للدورة الوطنية ‏الأولى لمسار اللغة الإنكليزية، برعاية ومتابعة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ‏وبالشراكة المؤسسية مع وزارة التربية والتعليم.‏

وجرى الاختبار إلكترونياً عبر منصة “أثر” في المراكز المعتمدة بالمحافظات، من ‏الساعة الثانية عشرة حتى الثانية ظهراً، وتقدم له أكثر من 300 مدرّس وموجّه من ‏مختلف المحافظات، بهدف تقييم مهاراتهم واستراتيجياتهم في التدريس الحديث.‏

‏ ‏

واستضاف مركز وزارة التربية والتعليم بدمشق اختبارات المشاركين من محافظات ‏دمشق وريف دمشق والقنيطرة.‏

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في تصريح للإعلاميين، أن الاختبار ‏يمثل المرحلة الأخيرة لاختيار فريق قادة اللغة الإنكليزية المعتمد للتدريب بالمحافظات، ‏كاشفاً أن المراحل المقبلة ستشمل مساري اللغة العربية والرياضيات.‏

بنية رقمية متكاملة

وأوضح المدير العام لبرنامج “أثر” بدر المزيك في تصريح لمراسلة سانا، أن رحلة ‏المشارك منذ مرحلة التشخيص حتى الاختبار الوطني، تعتمد على بنية رقمية متكاملة ‏عبر منصة “أثر”، خالية من أي إجراءات ورقية، حيث تتم فيها إدارة عمليات إضافة ‏المتدربين ومتابعتهم والتواصل معهم، وصولاً إلى الامتحانات.‏

وأشار المزيك إلى أن إدارة البرنامج تحرص على ضبط الجودة والعدالة في العملية ‏الامتحانية، حيث اشترطت على المتقدمين للاختبار الوطني استكمال معايير رئيسة، ‏شملت حضور الورشة كاملة وإجراء التأمل الذاتي، ثم تقييم الورشة، بهدف تكوين ملف ‏تطويري متكامل لكل مشارك يوثق دوراته، وممارساته الصفية وشهاداته، ومسار ‏تطوره، عبر آلية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس الأثر.‏

صقل مهارات المدرسين والموجهين

بدورها، أكدت الموجهة الأولى لمادة اللغة الإنكليزية في وزارة التربية والتعليم، علا آغا ‏لـ سانا، أن الاختبار يأتي ثمرةً لمرحلتين سابقتين؛ شملت الأولى مرحلة التشخيص في ‏جميع المحافظات للوقوف على التحديات التي تواجه تدريس المادة، تلتها مرحلة إعداد ‏ملف تدريبي متكامل وعقد ورشات عمل غطت المدن والأرياف.‏

ولفتت إلى أن المرحلتين هدفتا إلى صقل مهارات المدرسين والموجهين والمنسقين ‏باستراتيجيات حديثة ترتقي بأداء المعلم وتُفعل دور الطالب في الصف، مبينة أن برنامج ‌‏”أثر” زود قبيل الامتحان المشاركين بالمواد العلمية والإرشادات الناظمة.‏



‏ وأضافت آغا أن جمع المواد العلمية والتقييم والتأمل الذاتي والاختبار الوطني ضمن ‏المنصة جعلت تجربة المشاركين أكثر ترابطاً وتنظيماً، وساعدت على توظيف التكنولوجيا ‏في تسهيل مراحل التدريب والتقييم، لافتة إلى وضوح التعليمات وتوافر الدعم التقني عند ‏الحاجة.‏

‏ ‏

‏وكان البرنامج الوطني لتطوير مهارات المعلمين “أثر” أطلق في الـ 13 من شهر آب ‏الماضي، الدورة الوطنية الأولى لتطوير مهارات معلمي اللغة الإنكليزية تحت عنوان ‌‏”نحو صف تفاعلي وفعّال”، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.‏