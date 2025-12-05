وزير الدفاع : السوريون قادرون على بناء صناعات عسكرية بأياد محلية
استمرار احتفالات أهالي دمشق في ساحة الأمويين بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
كلمة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في المعرض العسكري للثورة السورية المقام على أرض مدينة المعارض
المعرض العسكري للثورة السورية المقام على أرض مدينة المعارض.. سلاح وعتاد يرويان حكاية النصر
الرئيس أحمد الشرع يهنئ أهالي حماة بتحرير المدينة خلال احتفالهم في ساحة العاصي
انطلاق فعاليات مهرجان “النصر والتحرير” للتسوق في دمشق بمشاركة نحو 85 شركة وطنية
وفد قضائي سوري يختتم زيارته إلى ألمانيا بلقاء موسّع مع عدد من ممثلي الجمعية الألمانية للقضاة
ملتقى بصمة فن في فندق الشام … منصة لتمكين المبدعات في المشغولات اليدوية
