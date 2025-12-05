وزير الدفاع : السوريون قادرون على بناء صناعات عسكرية بأياد محلية

أهالي جوبر بدمشق يؤدون صلاة عيد الفطر فوق الركام
جلسة حوارية مع الإعلاميين في إدلب بمناسبة مرور عام على ذكرى التحرير
أجواء احتفالية أمام قلعة حلب ابتهاجاً بتوقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
اجتماع لمناقشة واقع بناء الأجسام والبيوتات الرياضية غير المرخصة.
خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين في مديرية بريد القنيطرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى