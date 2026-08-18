التنمية الإدارية والتربية تعلنان المرحلة الثانية من إعلانات التوظيف لسد الشواغر الخدمية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن المرحلة الثانية من إعلانات التوظيف، والمخصصة لسد الشواغر الخدمية (سائقين – مستخدمين) في جميع المحافظات السورية.
وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، أن التفاصيل حول الشواغر المتاحة متوافرة ضمن الرابط الآتي: وأن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو 25/08/2026، مشيرة إلى أنه يتمّ تقديم طلب التوظيف عبر الرابط الآتي:
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام يشترط إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم، لافتة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.
وأكدت الوزارة أنه يتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد المستوفين للشروط، يتم فرز الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.
ولفتت إلى أنه يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.
وتعلن وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، عن توافر شواغر وظيفية، بشكل مستمر وتحدد تفاصيل الشواغر ومعايير المفاضلة وآلية وموعد تقديم طلبات التوظيف.