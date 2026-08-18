التنمية الإدارية والتربية تعلنان المرحلة الثانية من إعلانات التوظيف لسد الشواغر الخدمية

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن المرحلة الثانية من ‏إعلانات التوظيف، والمخصصة لسد الشواغر الخدمية (سائقين – مستخدمين) في جميع المحافظات ‏السورية.

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، أن التفاصيل حول الشواغر المتاحة متوافرة ضمن ‏الرابط الآتي: وأن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو ‌‏25/08/2026، مشيرة إلى أنه يتمّ تقديم طلب التوظيف عبر الرابط الآتي:

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام يشترط إرفاق وثيقة “لا مانع” ‏صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم، لافتة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن ‏للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.

وأكدت الوزارة أنه يتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد ‏المستوفين للشروط، يتم فرز الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها ‏المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.

ولفتت إلى أنه يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال ‏الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

وتعلن وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، عن توافر شواغر وظيفية، بشكل ‏مستمر وتحدد تفاصيل الشواغر ومعايير المفاضلة وآلية وموعد تقديم طلبات التوظيف.