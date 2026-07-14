كوادر وزارة التربية تواصل أعمال تنتيج نتائج امتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة

دمشق-سانا‏

تواصل كوادر وزارة التربية والتعليم السورية إنجاز ‏أعمال تنتيج نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة، في ‏عملية دقيقة تعد من أكثر مراحل الامتحانات حساسية، لما ‏تتطلبه من مراجعات متكررة وإجراءات رقابية تضمن ‏وصول كل طالب إلى نتيجته المستحقة دون خطأ‎.‎

مرحلة مفصلية لضمان حقوق الطلبة

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم ‏محمود حبوب في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن ‏مرحلة التنتيج تعد من أهم مراحل العملية الامتحانية، ‏نظراً لما تتطلبه من دقة عالية وإجراءات رقابية صارمة ‏تكفل حفظ حقوق جميع الطلبة، مبيناً أن العمل يجري ‏بتنسيق كامل بين اللجان المختصة، ووفق منظومة ‏إلكترونية تعتمد مراجعات متعددة المستويات لضمان ‏صحة النتائج‎.‎

وأشار حبوب إلى أن أعمال التصحيح وإدخال العلامات ‏تسير وفق الخطة المقررة، حيث بلغت نسبة إدخال النتائج ‏نحو 45 بالمئة، مؤكداً أن العمل مستمر بأقصى طاقة ‏لإنجاز المراحل المتبقية، تمهيداً لإصدار النتائج‎.‎

وأضاف حبوب: إن دائرة إدخال النتائج بالوزارة تتولى ‏إدخال نتائج الشهادة الثانوية العامة الواردة من مختلف ‏المحافظات بعد انتهاء عمليات التصحيح، بينما يتم إدخال ‏نتائج شهادة التعليم الأساسي في مديريات التربية ‏بالمحافظات، لافتاً إلى أن أعمال التنتيج تشمل مرحلتي ‏الإدخال الأول والثاني، بما يضمن مطابقة البيانات ‏واكتشاف أي اختلاف قبل اعتماد النتائج بشكل نهائي‎.‎

إنجاز النتائج وإصدارها في أقرب وقت

بدوره، أوضح رئيس دائرة إعداد النتائج العامة في ‏مديرية الامتحانات مجد قويضي، أن العمل يبدأ باستقبال ‏القسائم الواردة من المحافظات بعد انتهاء عمليات ‏التصحيح، حيث تخضع للتدقيق قبل تحويلها إلى مركز ‏الحاسب لإجراء الإدخال الأول، وفق رقم الاكتتاب وبيانات ‏الطالب الكاملة، ثم تحفظ في الأرشيف بعد الانتهاء من ‏جميع مراحل المراجعة‎.‎

وأشار قويضي إلى أن العاملين والعاملات المشاركين ‏في عمليات التدقيق والإدخال، يواصلون العمل يومياً من ‏الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً، بهدف إنجاز ‏النتائج وإصدارها في أقرب وقت ممكن‎.‎

الدقة… أمانة قبل أن تكون إجراء فنياً

ومن داخل قاعة الإدخال، أوضحت مدخلة نتائج أول ‏نجود ندورة أن كل مصنف يضم خمسين قسيمة، ‏ويستغرق إدخاله بين ست وسبع دقائق بحسب طبيعة ‏البيانات، لافتة إلى أن المدخل الواحد ينجز يومياً ما بين ‌‏50 و80 مصنفاً‎.‎

وأكدت ندورة أن جميع العاملين يركزون على تدقيق رقم ‏الاكتتاب واسم الطالب والعلامة، مع الانتباه للحالات التي ‏تتضمن تصحيحات خاصة في القسائم، مشددة على أن ‏الدقة في العمل تمثل مسؤولية وأمانة لضمان حصول كل ‏طالب على حقه كاملاً بعد عام من الاجتهاد‎.‎

وتواصل وزارة التربية والتعليم استكمال أعمال التنتيج ‏والتدقيق وإدخال البيانات وفق الآليات الفنية والإجرائية ‏المعتمدة، تمهيداً لاعتماد وإصدار نتائج امتحانات الشهادة ‏الثانوية العامة فور الانتهاء من جميع مراحل المراجعة، ‏بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج‎.‎

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو تفقد ‏برفقة معاون الوزير للشؤون التربوية يوسف عنان، في ‏الـ8 من شهر تموز الجاري، سير أعمال تنتيج امتحانات ‏الشهادات الثانوية في مبنى الوزارة بدمشق، للاطلاع ‏على آليات إدخال العلامات وتدقيقها، والتأكد من تنفيذ ‏الإجراءات المعتمدة، بما يضمن أعلى مستويات الدقة ‏والشفافية‎.‎