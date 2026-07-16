بمشاركة نحو 50 شركة.. انطلاق معرض البناء الخامس في حمص
“رحلة إلى الحنين”.. أوركسترا النفخيات السورية تستعيد أشهر الأغنيات العالمية في أوبرا دمشق
محطات الوقود في القنيطرة تعود إلى نشاطها بعد انتهاء معاناة الانتظار
وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية في محطة “أكساد” بريف درعا
اختتام أعمال ورشة العمل التخصصية حول المسؤولية الطبية في القانون السوري.
رفد استطاعة التوليد 25 ميغاواط بعد أعمال صيانة في محطة سد كديران بالرقة
افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
صحة إدلب تباشر إجراءات التعاقد مع الموظفين المفصولين تعسفياً لتعزيز كوادر القطاع الصحي
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