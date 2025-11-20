مؤسسة “المتطوعون السوريون في بلجيكا” تنظم حملة لجمع التبرعات ودعم حملة “فجر القصير” المجتم

المتحدث باسم الداخلية: حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام
سوق الهال في قلعة المضيق يستعيد جزءاً من نشاطه التجاري
المدينة الرياضية في داريا بريف دمشق.. شاهد على الدمار الممنهج للنظام البائد
“الأبعاد السياسية الإقليمية والدولية للثورة السورية” ضمن ندوات ملتقى الحكاية السورية
فعاليات “أدب الطفل” ضمن نشاطات اليوم الثاني لمهرجان حماة الثقافي الأول
