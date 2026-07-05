الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية

دمشق – سانا



أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 146 لعام 2026 القاضي بإحداث هيئة عامة علمية ذات طابع إداري متخصصة في العلوم الأمنية تسمى (الجامعة السورية للعلوم الأمنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقرها الرئيسي في مدينة دمشق، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.



وتتكون الجامعة بحسب المرسوم من المؤسسات التعليمية والبحثية والتدريبية الآتية: (المعهد العالي للعلوم الأمنية، كلية العلوم الأمنية، كلية الأمن السيبراني، مركز الدراسات والبحوث الأمنية، المعهد التقاني للعلوم الأمنية، المعهد التقاني للأمن السيبراني).