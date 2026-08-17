محافظة دمشق: مهلة لإزالة المولدات من الأملاك العامة تنتهي في الـ 30 من أيلول

دمشق-سانا
أعلنت محافظة دمشق عن مهلة لأصحاب جميع المولدات الكهربائية المرخصة وغير المرخصة لإزالتها من الأملاك العامة، بما فيها الأرصفة والشوارع، حيث تنتهي هذه المهلة في الـ 30 من أيلول المقبل.
وأكدت المحافظة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة سيعرّض المخالفين للحجز والمساءلة القانونية، مبينة أن القرار يأتي حفاظاً على المظهر العام والسلامة المرورية والبيئية.
وتعمل مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق وفق خطة تنموية، تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمرافق العامة، وإعادة تنظيم إشغالات الأرصفة، وتطوير العقود الاستثمارية، وإعادة تنظيم الأكشاك، إضافة إلى التحول الرقمي، بما يضمن تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.