محافظة دمشق: مهلة لإزالة المولدات من الأملاك العامة تنتهي في الـ 30 من أيلول

WSS0523 1 محافظة دمشق: مهلة لإزالة المولدات من الأملاك العامة تنتهي في الـ 30 من أيلول

دمشق-سانا‏

أعلنت محافظة دمشق عن مهلة لأصحاب جميع المولدات الكهربائية المرخصة وغير المرخصة ‏لإزالتها من الأملاك العامة، بما فيها الأرصفة والشوارع، حيث تنتهي هذه ‏المهلة في الـ 30 من أيلول المقبل‎. ‎

وأكدت المحافظة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة ‏سيعرّض المخالفين للحجز والمساءلة القانونية، مبينة أن القرار يأتي حفاظاً على المظهر ‏العام والسلامة المرورية والبيئية‎. ‎

وتعمل مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق وفق خطة تنموية، تهدف إلى رفع جودة ‏الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمرافق العامة، وإعادة تنظيم إشغالات ‏الأرصفة، وتطوير العقود الاستثمارية، وإعادة تنظيم الأكشاك، إضافة إلى التحول الرقمي، بما ‏يضمن تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات‎.‎

photo 2026 08 17 09 39 38 محافظة دمشق: مهلة لإزالة المولدات من الأملاك العامة تنتهي في الـ 30 من أيلول

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