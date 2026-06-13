وزير التعليم العالي: الزيادة النوعية خطوة مهمة نحو الاستقرار الوظيفي ودعم الكوادر

‏دمشق-سانا

‏أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، تفاصيل الإنجازات المتحققة ضمن ملف الزيادة النوعية للأجور والتعويضات للعاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن ما تحقق يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم الكوادر التي تمثل العمود الفقري للمؤسسات الأكاديمية والصحية.

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‏وقال الوزير الحلبي في تصريح عبر صفحته على الفيسبوك اليوم السبت: “أصبح إجمالي الراتب الشهري للطبيب المقيم 45.500 ليرة سورية جديدة بعد تطبيق التعويضات الجديدة على الزيادة بقيمة 6.500 ليرة سورية”، مضيفاً: إن الإجراءات شملت أعضاء الهيئة الفنية بإضافة تعويضات جديدة بقيمة 6.500 ليرة سورية جديدة شهرياً.

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‏وأوضح الوزير الحلبي، أن المهندسين العاملين في الجامعات والمعاهد التقانية والمؤسسات التابعة للوزارة شهدوا تحسينات مهمة، حيث رفعت الزيادات والتعويضات المضافة إلى ما يقارب 48.000 ليرة سورية جديدة وفق الفئات والاستحقاقات المعتمدة، كما شملت التعديلات المدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية في المعاهد التقانية، حيث تم اعتماد زيادات نوعية تعكس أهمية دورهم في العملية التعليمية والتدريبية.

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‏وفيما يخص العاملين الإداريين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة بما فيها الإدارة المركزية، أشار الوزير الحلبي، إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال دراسة عدد من المقترحات والإجراءات المتعلقة بتحسين واقعهم الوظيفي، على أن يتم الإعلان عن التعليمات والتفاصيل الخاصة بذلك خلال المرحلة القادمة فور استكمالها واعتمادها أصولاً.

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‏وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل مباشر، مؤكداً أن تحسين أوضاع العاملين في مختلف مؤسسات التعليم العالي سيبقى أولوية مستمرة، تقديراً لما يقدمونه من جهود كبيرة في خدمة التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان السوري.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد في الخامس والعشرين من أيار الماضي، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ جميع الملاحظات والمطالب المتعلقة بالفئات التي لم تشملها التعويضات المعلنة في كل المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما فيها الإدارة المركزية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف الزيادة النوعية للرواتب.

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