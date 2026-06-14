الطاقة: بدء مدّ خط كهربائي بطول 14 كم يعيد الحياة لمحطة ضخ وسد ‏أفاميا في حماة

حماة-سانا
أعلنت وزارة الطاقة بدء تنفيذ مشروع مدّ خط كهربائي جديد بطول 14 كيلومتراً يربط بين محطة تحويل الشريعة ومحطة ضخ وسد أفاميا، وذلك بهدف تعزيز استمرارية الخدمات الحيوية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في المنطقة.
أوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن المشروع يأتي ضمن تعاون مشترك بين مديرية الموارد المائية وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) والشركة العامة لكهرباء حماة، ويهدف إلى إعادة تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتشغيل محطة الضخ والسد، بعد خروج محطة التحويل الخاصة بمحطة ضخ أفاميا عن الخدمة، نتيجة أعمال تخريب طالتها سابقاً، الأمر الذي انعكس سلباً على كفاءة عمل المحطة واستقراره.
ويندرج المشروع في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة لإعادة تأهيل المرافق المتضررة ورفع جاهزيتها التشغيلية؛ بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.