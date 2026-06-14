الطاقة: بدء مدّ خط كهربائي بطول 14 كم يعيد الحياة لمحطة ضخ وسد ‏أفاميا في حماة

حماة-سانا‏

أعلنت وزارة الطاقة بدء تنفيذ مشروع مدّ خط كهربائي جديد بطول 14 ‏كيلومتراً يربط بين محطة تحويل الشريعة ومحطة ضخ وسد أفاميا، وذلك ‏بهدف تعزيز استمرارية الخدمات الحيوية وإعادة تأهيل البنية التحتية ‏المتضررة في المنطقة.‏

أوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن المشروع يأتي ضمن تعاون مشترك ‏بين مديرية الموارد المائية وبرنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏) والشركة العامة ‏لكهرباء حماة، ويهدف إلى إعادة تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتشغيل ‏محطة الضخ والسد، بعد خروج محطة التحويل الخاصة بمحطة ضخ أفاميا ‏عن الخدمة، نتيجة أعمال تخريب طالتها سابقاً، الأمر الذي انعكس سلباً على ‏كفاءة عمل المحطة واستقراره.‏

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ويندرج المشروع في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات ‏الداعمة لإعادة تأهيل المرافق المتضررة ورفع جاهزيتها التشغيلية؛ بما ‏يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.‏