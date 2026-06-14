ارتفاع إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو إلى 710 حالات‎

photo 2026 06 14 03 00 39 ارتفاع إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو إلى 710 حالات‎

كينشاسا-سانا‏

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية، إلى نحو 710 حالات، خلال الساعات الأربع والعشرين ‏الماضية.‏
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وذكرت وزارة الصحة في الكونغو في منشور لها على منصة إكس أمس ‏السبت أن الحالات المؤكدة تشمل 149 وفاة.‏
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من جهتها قالت الحكومة الكونغولية: إن نحو 300 شخص في غرف العزل ‏بالمستشفيات، مشيرة إلى أن انتشار إيبولا لا يزال محصوراً بعد فحص ثلاث ‏ولايات شمال شرقي البلاد.‏
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وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الجهود الرامية إلى تتبع ‏مخالطي المصابين بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية أحرزت تقدماً ‏ملحوظاً، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب لاحتواء تفشي المرض.‏

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