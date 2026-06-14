ارتفاع إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو إلى 710 حالات‎

كينشاسا-سانا
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى نحو 710 حالات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة في الكونغو في منشور لها على منصة إكس أمس السبت أن الحالات المؤكدة تشمل 149 وفاة.
من جهتها قالت الحكومة الكونغولية: إن نحو 300 شخص في غرف العزل بالمستشفيات، مشيرة إلى أن انتشار إيبولا لا يزال محصوراً بعد فحص ثلاث ولايات شمال شرقي البلاد.
وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الجهود الرامية إلى تتبع مخالطي المصابين بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية أحرزت تقدماً ملحوظاً، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب لاحتواء تفشي المرض.