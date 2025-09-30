التربية السورية: إلغاء نظام الاختبارات المؤتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم قراراً ألغت بموجبه العمل بنظام الاختبارات المؤتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، أكدت وزارة التربية أنه يتم اعتماد نظام اختبارات متكامل وشامل يتضمن في بنيته أسئلة مقالية وموضوعية، بما يكفل قياساً أدق لمستوى التحصيل العلمي، وتنمية التفكير التحليلي والنقدي لدى الطلاب، وسيتم تعميم نماذج أسئلة امتحانية استرشادية في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارها يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتطوير العملية الامتحانية، وحرصاً على مصلحة الطلاب.

ويتيح القرار الجديد للطلاب فرصة إظهار قدراتهم التحليلية والنقدية بشكل أعمق، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ككل، وتعزيز مستوى التحصيل العلمي لديهم، بما يتماشى مع احتياجات المصلحة العامة.