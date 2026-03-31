الجامعة الافتراضية تستحدث برنامجي إجازة وماجستير جديدين وتطلق مركز معلومات متكاملاً

دمشق-سانا

ناقش مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية خلال اجتماعه الأول لعام 2026، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، إمكانية التبرع بأجهزة حاسوب لجامعتي حلب وحمص، ومدارس الثانوية في إدلب، إضافة إلى مناقشة موازنة الجامعة لعام 2026.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مبنى الجامعة الافتراضية بدمشق، معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، وأمين مجلس التعليم العالي الدكتور علي الجاسم، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة.

وأوضح الوزير الحلبي في تصريح لـ مراسل سانا، أنه تمت الموافقة على إحداث برنامج الإجازة في هندسة المدن الذكية المستدامة، ومدته خمس سنوات، وإحداث برنامج ماجستير نمذجة معلومات البناء التاريخية التخصصي، وافتتاح مركز معلومات (Data Center) متكامل وفق أعلى المعايير ضمن المبنى الخاص بالجامعة، وهو يشكل قيمة مضافة للجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً افتتاح مركز نفاذ جديد للجامعة في الرقة.

بدوره، كشف رئيس الجامعة الدكتور عبادة التامر، أنه سيتم تقديم مكافآت للباحثين أصحاب الأبحاث المنشورة في مجلات مصنفة (D1,Q1, Q2, Q3)، وتدرس الجامعة إمكانية افتتاح منافذ جديدة في الداخل والخارج وفق الاستيعاب والفائدة المرجوة منها، مؤكداً أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية سورية معترف بشهادتها كشهادات الجامعات الحكومية السورية.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع وفق التامر على تقديم الجامعة لـ 20 جهاز حاسوب لجامعتي حلب وحمص ومدارس الثانوية في إدلب، ومناقشة إمكانية معاملة الطالب الأجنبي المرشح من وزارة التنمية الإدارية معاملة الطالب السوري مالياً، واقتراح مكافآت مالية لكوادر الجامعة على جهودهم لتطوير عملها، وإمكانية إنشاء دار للضيافة خاصة بالجامعة.

يذكر أن الجامعة الافتراضية السورية سجلت رقماً قياسياً جديداً بقبول أكثر من 26 ألف طالب وطالبة في مفاضلة خريف (F25) بنسبة 78 بالمئة من المتقدمين المستكملين أوراقهم، في أكبر عملية استيعاب تشهدها منذ تأسيسها.

والجامعة الافتراضية السورية هي جامعة حكومية معتمدة تأسّست عام 2002،‏ وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.