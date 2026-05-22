وزير التعليم العالي:  نشر لوائح ونسب الزيادة النوعية خلال اليومين القادمين

‏دمشق-سانا

‏أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /68/ الخاص بالزيادة النوعية، يمثل خطوة مهمة لدعم الكوادر العاملة، وتقديراً لجهودها في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

‏وأوضح الوزير الحلبي في تصريح نشره اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الزيادة تشمل القطاعات والفئات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وستطال جميع الكوادر والعاملين في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة.

‏ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد اللوائح والجداول الخاصة بالفئات، ونسب الزيادة وآليات تطبيقها، على أن يتم نشرها بشكل رسمي وشفاف خلال اليومين القادمين، بما يضمن وضوح الإجراءات ووصول الحقوق إلى مستحقيها.

‏وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق اليوم، التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم “68” الذي أصدره رئيس الجمهورية أحمد الشرع في آذار الماضي، بشأن الزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة.