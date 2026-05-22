الكويت تعلن إعادة التشغيل التدريجي لمطارها الدولي بدءاً من الأول من حزيران

الكويت-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الخميس إعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية في مطار الكويت الدولي اعتباراً من الأول من حزيران المقبل، وذلك بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير في المرافق التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية.

وقال رئيس الهيئة المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح في منشور على منصة إكس: “إن إعادة التشغيل ستتم بشكل تدريجي وفق خطة تشغيلية تراعي الجاهزية الفنية والتشغيلية، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة المسافرين”، مؤكداً أن الهيئة ستواصل تقييم مراحل التشغيل تباعاً وفق الخطط المعتمدة وصولاً إلى التشغيل الكامل للمطار.

وأوضح الصباح أن الهيئة حرصت على تنفيذ الأعمال الضرورية كافة في مبنى الركاب (T1) ليكون بحلة جديدة بهدف تحقيق انسيابية حركة الركاب وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وذلك بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير في المرافق التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية في مطار الكويت الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني الكويتي عبد الله الراجحي قال في الثامن والعشرين من آذار الفائت: إنّ “المطار تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيّرة دون تسجيل إصابات بشرية”، مبيناً أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار.