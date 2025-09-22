التربية السورية تتيح مزيداً من الفرص للتسجيل في التعليم العام

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية السورية فتح المجال أمام مزيد من الطلاب الراغبين بالتسجيل في التعليم العام، وذلك استناداً إلى تعليمات القيد والقبول في التعليم الثانوي العام (العلمي والأدبي).

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن الطالب الناجح في امتحان الشهادة الشرعية يقبل في التعليم العام الصف الأول الثانوي في حال حصوله على المعدل المطلوب لقبول طلاب التعليم الأساسي في التعليم العام باحتساب مجموع درجات المواد الكونية مع درجة مادة العقيدة الإسلامية، بحسب المعدل المطلوب في المحافظة التي تقدم فيها.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الناجح في شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية يقبل في التعليم العام في حال حقق المعدل المطلوب في محافظته التي تقدم فيها للامتحان دون التقيد بشرط السن إن حصل على تسلسل دراسي مصدق أصولاً من المدرسة.

وبينت الوزارة أنه يمكن للطالب الانتقال من الفرع العلمي الشرعي حصراً إلى الفرع العلمي أو الأدبي بحسب رغبته دون تقييده بالفرع الأدبي في المرحلة الثانوية بعد التأكد من وجود جميع المقررات العلمية المطلوبة للطلاب الذين درسوا الفرع العلمي الشرعي خارج البلاد أو في بعض المناطق السورية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يسمح بنقل الطالب من الفرع العلمي إلى الفرع الأدبي دون العودة الى الصف الأدنى إذا رغب في الانتقال خلال شهر واحد من بدء العام الدراسي ولا يصح خلاف ذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في العاشر من أيلول الجاري تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي بجميع المدارس العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها، وذلك للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي العام أو الشرعي لدورة عام 2025.