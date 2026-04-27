الجامعة الافتراضية: استقبال طلبات معادلة المقررات للطلاب المقبولين اعتباراً من غد

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم الإثنين، بدء استقبال طلبات معادلة المقررات للطلاب المقبولين في مفاضلة خريف 2025 الفصل الدراسي (خريف F25) في جميع البرامج باستثناء برامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وحتى يوم الأحد الواقع في الـ 17 من أيار المقبل 2026.

وأوضحت الجامعة في بيان، أن على الطلاب الذين أتموا النجاح في مقرراتهم والراغبين بالمعادلة إحضار (كشف العلامات، وتوصيف المقررات، ووثيقة حياة جامعية تبين عدم تعرض الطالب لأي عقوبة جامعية).

وبيّنت الجامعة، أنه يجب تسليم الوثائق حصراً إلى المقر الرئيسي الجديد للجامعة على أوتوستراد المزة– جانب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك لتقديم طلب المعادلة عبر النافذة الواحدة بعد دفع رسوم المعادلة التي يتم قطعها من قبل منسق البرنامج في مديرية شؤون الطلاب، لافتةً إلى أن موعد تقديم طلب المعادلة مستقل تماماً عن موعد تسليم الأوراق الثبوتية، ولا يرتبط أحدهما بالآخر.

وكانت الجامعة الافتراضية السورية أصدرت في الـ 24 من آذار الماضي نتائج مفاضلتها للفصل الدراسي خريف 2025 (F25) لجميع برامجها، وذلك للطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية إلكترونياً حتى تاريخ الـ 15من آذار 2026.

يذكر أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة تأسّست عام 2002،‏ وتضم اختصاصات متعددة، منها الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.