تمديد فترة التسجيل للمفاضلة الطبية الموحدة حتى الـ 13 من نيسان

دمشق-سانا

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة التسجيل الإلكتروني للمفاضلة الطبية الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية، للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن إنشاء الحسابات الجديدة للتقدم إلى المفاضلة الطبية الموحدة للعام الدراسي 2025-2026 مستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين الموافق لـ 13-4-2026.

يذكر أن التسجيل الإلكتروني على هذه المفاضلة بدأ في السابع عشر من شهر آذار عبر التطبيق الخاص بها:

https://master.studentapp.education-syria.com