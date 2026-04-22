التعليم العالي تفتح باب الاعتراض على نتائج امتحانات السنة التحضيرية للكليات الطبية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، فتح باب الاعتراض على نتائج امتحانات مقررات الفصل الدراسي الأول لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2025/ 2026.

وأوضحت الوزارة في إعلانها، الذي تلقت سانا نسخة منه، أنّه يمكن لطلاب السنة التحضيرية تقديم طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات إلكترونياً إلى دائرة شؤون طلاب السنة التحضيرية بجامعاتهم، بدءاً من يوم الأحد 26/4/2026 لغاية يوم الخميس 30/4/2026.

وكانت الوزارة أصدرت نتائج امتحانات الفصل الأول للسنة التحضيرية في الـ 19 من شهر نيسان الجاري.

يذكر أن السنة التحضيرية لكليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان، اعتُمدت في العام الدراسي 2015–2016 معياراً إضافياً للقبول الجامعي إلى جانب معدل شهادة الثانوية العامة، وفق ما أقره مجلس التعليم العالي، كما أنها تعد من السنوات الدراسية للطالب.