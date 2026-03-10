دورة تدريبية بحماة حول تنفيذ التقييم الوطني لمهارات القراءة والحساب في الصفوف المبكرة

حماة-سانا

اختتمت اليوم الثلاثاء في حماة الدورة التدريبية الخاصة بمشروع “مناهل” التي أقامتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة كيمونكس للتنمية، بهدف تدريب الباحثين على تنفيذ التقييم الوطني لمهارات القراءة والحساب في الصفوف المبكرة (EGRA & EGMA) لطلاب الصفين الثالث والرابع الأساسي.

وشارك في الدورة التي أقيمت في مركز التدريب التربوي، واستمرت ثلاثة أيام 24 متدرباً من محافظتي حماة وحمص.

وأوضح المدرب في منظمة كومينكس عبد الناصر الزيدان، في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة ركزت على تدريب الكوادر من مديرية التربية والتعليم في المحافظتين من موجهين وتربويين ومعلمي صف وأمناء مكاتب، بما يؤهلهم لإجراء تقييم للطلاب واختبارهم في المدارس.

وأشار الزيدان إلى أن الدورة تعنى باختبار EGRA وEGMA، بهدف تقييم مستوى التلاميذ بمواد الحساب والقراءة في الصفوف الأولى في التعليم الأساسي لتشخيص مشكلات التعليم عندهم ليصار إلى معالجتها.

واعتبر المشرف التربوي نذير جمال، أن الدورة فرصة مهمة لتعريف المشاركين بأدوات القياس والتقويم، وآليات استخدام البرنامج الرقمي/ تينجرين/ عبر الأجهزة اللوحية، إضافة إلى تطبيقات عملية واختبارات الموثوقية وتشكيل الفرق الميدانية لتنفيذ التقييم.

بدورها، أشارت المتدربة رهف النقري، إلى أن الدورة أسهمت في تعريف المشاركين كيفية إجراء اختبارات وقياس مستوى التلاميذ في الصفوف الأولى لمادتي الحساب والقراءة، موضحةً أنه سيتم تطبيق إجراءات قياس المهارات التعليمية في مختلف المدارس في الصفوف المبكرة، ولا سيما الصفين الثالث والرابع، ليصار إلى تحديد المشكلات والصعوبات التي يواجهها التلاميذ في التعلم، وتداركها من قبل المعنيين في وزارة التربية ومنظمة كيمونكس.

وتأتي الدورة في إطار المساعي الرامية إلى تطوير أدوات قياس مهارات القراءة والحساب لدى التلاميذ في المراحل المبكرة، بما يسهم في دعم وتحسين مخرجات العملية التعليمية.