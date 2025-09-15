غداً.. يوم تعريفي مفتوح للناجحين بالثانوية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

دمشق-سانا

دعا المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفرع العلمي للعامين الدراسيين الحالي والسابق ممن حققوا الحدود الدنيا للتقدم إلى مفاضلته للعام الدراسي 2025-2026، والراغبين بالتقدم لها؛ إلى حضور اليوم التعريفي المفتوح المقرر غداً في مبنى المعهد بدمشق وفرعه بحلب.

وبين المعهد في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن برنامح اليوم المفتوح يتضمن زيارة المعهد العالي للتعرف على طبيعة الدراسة والحياة الطلابية فيه، وذلك إما في مقر المعهد العالي بدمشق أو في فرعه بحلب في اليوم نفسه على التوازي.

ولفت المعهد إلى أن كادره الإداري والعلمي سيجيب عن تساؤلات الطلاب واستفساراتهم المتعلقة بالدراسة في المعهد العالي، كما سيكون برفقتهم فريق من المتطوعين من طلاب المعهد لتعريفهم بالحياة الطلابية (القاعات الدرسية، المختبرات، المكتبة، الأنشطة الرياضية والثقافية، المدينة السكنية) من خلال جولة ميدانية في المعهد.

وأشار المعهد إلى أنه سيتاح التسجيل في المفاضلة الخاصة بالمعهد بعد الجولة، مبيناً أن الأوراق والرسوم المطلوبة للتسجيل في المفاضلة هي:

– صورة مصدقة عن وثيقة النجاح في الثانوية العامة – الفرع العلمي.

– صورة عن الهوية الشخصية.

– صورة شخصية ملونة.

– رسم تسجيل بقيمة 50000 ليرة سورية، يجري اقتطاعه من القسط الدراسي عند تثبيت التسجيل في المعهد العالي.

ودعا المعهد الطلاب الراغبين إلى الوجود في المعهد العالي الساعة التاسعة صباحاً بمقريه (دمشق- مساكن برزة، وحلب- سيف الدولة).

وكان المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أعلن عن المفاضلة الخاصة به للعام الدراسي 2025-2026 الأسبوع الماضي، وذلك لحملة الشهادة الثانوية العامة – الفرع العلمي للعامين الحالي والسابق، وبين أن التسجيل مستمر حتى الثاني والعشرين من شهر أيلول الجاري.

ويُعد المعهد الذي أحدث عام 1983 من المؤسسات التعليمية الرائدة في سوريا، ويهدف إلى تخريج كفاءات هندسية وعلمية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم جهود التنمية الوطنية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي.

وتشمل الاختصاصات الدراسية المتاحة في مقر المعهد بدمشق: هندسة البرمجيات والذكاء الصنعي -هندسة الميكاترونكس- هندسة الاتصالات- هندسة الشبكات ونظم التشغيل- هندسة النظم الإلكترونية- علوم وهندسة المواد، أما فروع المعهد بحلب فهي هندسة الطيران- هندسة الميكاترونكس.