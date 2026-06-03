إخماد حريق زراعي طال 35 دونماً من القمح شمالي تل الخضر بريف درعا

درعا-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المديرية الجنوبية حريقاً زراعياً اندلع، اليوم الثلاثاء، في منطقة الخمان شمالي تل الخضر بين بلدتي داعل وعتمان بريف درعا، وأدى الى احتراق نحو 35 دونماً مزروعة بمحصول القمح.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مساحات إضافية من الأراضي الزراعية المجاورة، بعد استجابة سريعة فور رصد الدخان من قبل العناصر المناوبين في نقطة داعل.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في درعا ياسر البكري لـ سانا أن فرق الدفاع المدني تدخلت بشكل فوري عقب اكتشاف الحريق، وتمكنت من احتوائه وإخماده قبل وصوله إلى مساحات أوسع من حقول القمح المجاورة، مبيناً أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن إشعال النار في مكب نفايات مجاور لمنطقة الخمان، قبل أن تنتقل ألسنة اللهب إلى الأراضي الزراعية.

ودعا البكري المواطنين إلى توخي الحذر خلال موسم الحصاد والامتناع عن إشعال النيران بالقرب من الأراضي الزراعية ومكبات النفايات، إضافة إلى تجنب رمي أعقاب السجائر، لما قد تسببه من خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية.

وتشهد محافظة درعا خلال موسم الحصاد ارتفاعاً في عدد الحرائق الزراعية ما يدفع فرق الدفاع المدني إلى تعزيز جاهزيتها للتعامل السريع مع البلاغات، والحد من الخسائر التي تلحق بالمحاصيل الزراعية ومصادر رزق المزارعين.