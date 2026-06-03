إخماد حريق زراعي طال 35 دونماً من القمح شمالي تل الخضر بريف درعا

IMG 20260602 170917 577 إخماد حريق زراعي طال 35 دونماً من القمح شمالي تل الخضر بريف درعا

درعا-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المديرية الجنوبية حريقاً زراعياً اندلع، اليوم الثلاثاء، في منطقة الخمان شمالي تل الخضر بين بلدتي داعل وعتمان بريف درعا، وأدى الى احتراق نحو 35 دونماً مزروعة بمحصول القمح.

IMG 20260602 170949 485 إخماد حريق زراعي طال 35 دونماً من القمح شمالي تل الخضر بريف درعا

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مساحات إضافية من الأراضي الزراعية المجاورة، بعد استجابة سريعة فور رصد الدخان من قبل العناصر المناوبين في نقطة داعل.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في درعا ياسر البكري لـ سانا أن فرق الدفاع المدني تدخلت بشكل فوري عقب اكتشاف الحريق، وتمكنت من احتوائه وإخماده قبل وصوله إلى مساحات أوسع من حقول القمح المجاورة، مبيناً أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن إشعال النار في مكب نفايات مجاور لمنطقة الخمان، قبل أن تنتقل ألسنة اللهب إلى الأراضي الزراعية.

ودعا البكري المواطنين إلى توخي الحذر خلال موسم الحصاد والامتناع عن إشعال النيران بالقرب من الأراضي الزراعية ومكبات النفايات، إضافة إلى تجنب رمي أعقاب السجائر، لما قد تسببه من خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية.

وتشهد محافظة درعا خلال موسم الحصاد ارتفاعاً في عدد الحرائق الزراعية ما يدفع فرق الدفاع المدني إلى تعزيز جاهزيتها للتعامل السريع مع البلاغات، والحد من الخسائر التي تلحق بالمحاصيل الزراعية ومصادر رزق المزارعين.

IMG 20260602 171021 673 إخماد حريق زراعي طال 35 دونماً من القمح شمالي تل الخضر بريف درعا
IMG 20260602 170916 852 إخماد حريق زراعي طال 35 دونماً من القمح شمالي تل الخضر بريف درعا
IMG 20260602 171036 131 إخماد حريق زراعي طال 35 دونماً من القمح شمالي تل الخضر بريف درعا
IMG 20260602 170916 972 إخماد حريق زراعي طال 35 دونماً من القمح شمالي تل الخضر بريف درعا
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