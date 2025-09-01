الطاقة الذرية السورية في معرض دمشق الدولي.. من المختبر إلى مناهج التعليم

دمشق-سانا

تسعى هيئة الطاقة الذرية السورية لدمج العلوم النووية بالتعليم في سوريا ضمن إطار السعي لإعادة بناء الاقتصاد، والارتقاء بجودة الخدمات البحثية والعلمية والصحية، وتوفير قاعدة بشرية مؤهلة، وبناء ثقافة أمان نووي وإشعاعي راسخة تستند إلى المعايير الدولية.

ومن جناح الهيئة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 بيّن الباحث عبد القادر بيطار رئيس المركز التدريبي للعلوم والتقانات النووية بالهيئة في تصريح لمراسل سانا، أن هناك تعاوناً بين الهيئة وجامعة دمشق لتدريس وتدريب طلاب دبلوم الوقاية الإشعاعية، وطلاب ماجستير الفيزياء الطبية، وتعاوناً مع هيئة التميز والإبداع حيث تشارك الهيئة في تدريب الفريق الدولي بالكيمياء وعلم الأحياء، كما قامت بتدريب الفريق الذي شارك هذا العام في أولمبياد العلوم النووية.

تعاون مثمر مع الجامعات والمؤسسات الوطنية والإقليمية

ولفت بيطار إلى وجود مشاركات للهيئة على المستوى العربي، حيث تمت إقامة دورات إقليمية بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عام 2023 بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، إضافة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم إنجاز دورة تدريبية بالتعاون معها.

ونوّه بيطار بوجود كفاءات ومخابر في الهيئة تضم أجهزة نوعية، مبيناً أن المركز التدريبي يربط بين إمكانيات الهيئة من جهة والمؤسسات الحكومية والخاصة من جهة أخرى من خلال إقامة دورات تدريبية وطنية، وينسق بين الهيئة والجامعات الحكومية والخاصة من أجل التدريب الفردي، أو إقامة مشاريع التخرج، أو دورات تدريبية خاصة.

توعية المجتمع وتعريف الأجيال الشابة بالعلوم النووية

بدوره، أوضح محمد حسن عبيد الباحث في هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تشارك في مشروع تعاون إقليمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل إدخال العلوم النووية وتطبيقاتها إلى المناهج التربوية السورية، ودعم التعليم النووي في المرحلة الجامعية فيها، وذلك انطلاقاً من إدراكها بأهمية توعية المجتمع وتعريفه بالعلوم النووية وتطبيقاتها المختلفة في حياتنا اليومية. ولفت عبيد إلى أن الهيئة حرصت على المشاركة في معرض دمشق الدولي لإظهار هذا المشروع، والتوجه نحو الشريحة العمرية الأصغر، للتعريف بالهيئة والإضاءة على هذه العلوم وتطبيقاتها من خلال الخبرات النظرية والعملية والتجهيزات المتقدمة التي تتميز بها مخابرها.

وتشارك هيئة الطاقة الذرية السورية في معرض دمشق الدولي للمرة الأولى في تاريخها، وهو ما شكل فرصة فريدة للتواصل المباشر مع المواطن السوري، لشرح طبيعة عملها والتعريف بإنجازاتها ومشاريعها التي تخدم قطاعات واسعة من المجتمع، ووسيلة لجذب الباحثين والطلاب والخريجين الشباب.