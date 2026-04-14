انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات تحدي القراءة العربي بحماة بمشاركة 70 طالباً

حماة-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء في محافظة حماة المرحلة الثانية من تصفيات تحدي القراءة العربي “الموسم العاشر” لعام 2026.

وأوضح رئيس لجنة تحدي القراءة العربي بحماة أحمد صطوف المحمد في تصريح لمراسل سانا، أن الموسم الحالي من التصفيات يبدو أكثر تميزاً عن المواسم السابقة، بسبب قدم التجربة، وتحقيق طلاب سوريا حضوراً بارزاً ونتائج لافتة في النهائيات، مشيراً إلى المشاركة المتميزة لطلاب محافظة حماة في المسابقة الحالية، من حيث التنوع في القراءة والطلاقة والثقة بالنفس وامتلاك المهارات.

ولفت المحمد إلى أن عدد المشاركين في المرحلة الحالية من التصفيات يبلغ 70 مشاركاً، يتم اختيار ثلاثة منهم، إضافة إلى طالب واحد من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الاختيار يخضع لمعايير دقيقة تتناول التنوع المكتبي والقراءة الناقدة للطالب وإبداء الرأي والطلاقة واللغة السليمة.

وأكد المحمد أن القراءة مازالت بخير، ومازال الكتاب هو المنهل الأساسي للعلم رغم التطور التكنولوجي الهائل ووسائل الإعلام المتنوعة، داعياً أولياء الطلاب إلى تشجيع أولادهم على القراءة، واختيار الكتب المناسبة لأعمارهم، والتي تنمي روح الإبداع والابتكار لديهم.

ويشارك في تصفيات تحدي القراءة العربي بمحافظة حماة للعام الجاري نحو 21,755 طالباً وطالبة يمثلون مختلف المراحل الدراسية في مدارس المحافظة.

عمليات إخماد حرائق غابات ريف اللاذقية الشمالي تتواصل بتعاون كوادر وآليات مختلف الجهات العامة- فيديو
جولة تفقدية على مدينة السلام الرياضية في القنيطرة تمهيداً لإعادة تأهيلها
في اليوم الأول من عام ٢٠٢٥… احتفالات النصر والتأييد للحكومة الجديدة في مدينة سلحب بريف حماة الغربي
وزير التربية السوري يناقش مع اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تطوير تشريعات الوزارة
تركيب نحو 2500 بوابة إنترنت جديدة في مركز اللاذقية الثاني
